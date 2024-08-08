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Adana'da düşen helikopterin sudan çıkarılma anı! Parçalarına ayrıldı

Adana'da 2 Ağustos'ta orman yangınına müdahale ederken su almak için gittiği baraj gölüne düşen ve 5 kişinin yüzerek kurtulduğu helikopter, dün sudan çıkarılıp, parçalarına ayrılmaya başlandı.

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Giriş Tarihi 08 Ağustos 2024, 18:27 Güncelleme 08 Ağustos 2024, 18:58
Adana’da düşen helikopterin sudan çıkarılma anı! Parçalarına ayrıldı 1

Adana'nın Kozan ilçesinde, 2 Ağustos'ta orman yangınına müdahale ederken baraj gölüne düşen helikopter sudan çıkarıldı.

Adana’da düşen helikopterin sudan çıkarılma anı! Parçalarına ayrıldı 2

Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) ve Adana Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma (SAK) timlerince "Mi-8" tipi helikopterin düştüğü Gökdere Barajı'nda dün başlatılan ve akşam saatlerinde ara verilen çalışmalara sabah saatlerinde yeniden başlandı.

Adana’da düşen helikopterin sudan çıkarılma anı! Parçalarına ayrıldı 3

Ekipler dün, barajın su seviyesini düşürerek yaklaşık 35-40 metre derinlikte bir kısmı balçığa saplanmış olan helikopteri kaldırma balonlarıyla 15 metre derinliğe çıkardı ve çalışmalarına devam etti.

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