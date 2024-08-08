Adana'nın Kozan ilçesinde, 2 Ağustos'ta orman yangınına müdahale ederken baraj gölüne düşen helikopter sudan çıkarıldı.
Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) ve Adana Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma (SAK) timlerince "Mi-8" tipi helikopterin düştüğü Gökdere Barajı'nda dün başlatılan ve akşam saatlerinde ara verilen çalışmalara sabah saatlerinde yeniden başlandı.
Ekipler dün, barajın su seviyesini düşürerek yaklaşık 35-40 metre derinlikte bir kısmı balçığa saplanmış olan helikopteri kaldırma balonlarıyla 15 metre derinliğe çıkardı ve çalışmalarına devam etti.