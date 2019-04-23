Adana'da aşık genç dehşet saçtı! Tazyikli suyla...
Adana'da bir kıza aşık olduğunu ile süren genç, bıçağı eline alıp dehşet saçtı. Kendine zarar vererek etrafa tehditler savuran adam olay yerine gelen polise de saldırdı. Genci itfaiye ekipleri tazyikli su ile müdahale ederek etkisiz hale getirdi.
23.04.2019 11:32
- Son Güncelleme: 23.04.2019 11:32
Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesi, Gürselpaşa Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre Caner Y. (25) isimli şahsın psikolojisinin bozuk olduğu ileri sürüldü. Bu sabahta evinin önünde eline aldığı bıçakla kendine zarar vermeye başladı. Bu durumu gören akrabaları ve vatandaşlar polis ile sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri şahsı ikna etmeye çalıştı. Ancak genç elindeki bıçakla kendine zarar vermeye devam etti. Polis yaklaşık 1 saat şahsı ikna etmeye çalıştı.
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