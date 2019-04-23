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Adana'da aşık genç dehşet saçtı! Tazyikli suyla...

Adana'da bir kıza aşık olduğunu ile süren genç, bıçağı eline alıp dehşet saçtı. Kendine zarar vererek etrafa tehditler savuran adam olay yerine gelen polise de saldırdı. Genci itfaiye ekipleri tazyikli su ile müdahale ederek etkisiz hale getirdi.

23.04.2019 11:32 - Son Güncelleme: 23.04.2019 11:32
Adana'da aşık genç dehşet saçtı! Tazyikli suyla...

Adana'da kendine bıçakla zarar verip, olay yerine gelen polise de bıçakla saldıran genci, önce itfaiye ekipleri tazyikli su ile ardından polis biber gazıyla müdahale edip etkisiz hale getirdi.

Adana'da aşık genç dehşet saçtı! Tazyikli suyla...

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesi, Gürselpaşa Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre Caner Y. (25) isimli şahsın psikolojisinin bozuk olduğu ileri sürüldü. Bu sabahta evinin önünde eline aldığı bıçakla kendine zarar vermeye başladı. Bu durumu gören akrabaları ve vatandaşlar polis ile sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri şahsı ikna etmeye çalıştı. Ancak genç elindeki bıçakla kendine zarar vermeye devam etti. Polis yaklaşık 1 saat şahsı ikna etmeye çalıştı.

Adana'da aşık genç dehşet saçtı! Tazyikli suyla...

"GÖZÜM VAR, GÖNLÜM VAR, NİYETİM VAR"
Ancak Caner Y. bir türlü ikna olmadı. Caner Y. "Gözüm var, gönlüm var, niyetim var" diyerek kendine zarar vermeye devam etti. Olay yerine gelen Caner Y.'nin akrabaları da onu ikna edemedi. Caner Y. kendini ikna etmeye çalışan polislere de bıçakla saldırdı.

Adana'da aşık genç dehşet saçtı! Tazyikli suyla...

Bunun üzerine polis itfaiye ekiplerine haber verip şahsı tazyikli su ile etkisiz hale getirmek istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri gence tazyikli su ile müdahale etti. Ancak genç tazyikli su ile müdahale edilmesine rağmen elindeki bıçağı bırakmayıp kendine zarar vermeye devam etti.

Adana'da aşık genç dehşet saçtı! Tazyikli suyla...

Polis bir türlü bıçağı bırakmayan gence biber gazı ile müdahale etmek istedi. Bunun üzerine Caner Y. kendisine yaklaşan polislere bıçakla saldırdı. Polis de biber gazıyla Caner Y.'ye müdahale etti.

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