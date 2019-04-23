Adana'da aşık genç dehşet saçtı! Tazyikli suyla...

"GÖZÜM VAR, GÖNLÜM VAR, NİYETİM VAR"

Ancak Caner Y. bir türlü ikna olmadı. Caner Y. "Gözüm var, gönlüm var, niyetim var" diyerek kendine zarar vermeye devam etti. Olay yerine gelen Caner Y.'nin akrabaları da onu ikna edemedi. Caner Y. kendini ikna etmeye çalışan polislere de bıçakla saldırdı.