Büyük ve küçük kıyamet alametlerinden hangileri gerçekleşti? İşte gerçekleşen alametler!

Canlı yaşamının nihai sonu kıyamet. Canlılar aleminin kaçınılmaz sonunu olan kıyamet öncül olarak pek çok alameti mevcut. Bunlar büyük kıyamet alametleri ve küçük kıyamet alametleri olarak ikiye ayrılıyor. Öte yandan pek çok kıyamet alameti çoktan gerçekleşti bile.

İlahiyatçı yazar Mehmet Paksu "Kıyamet alametlerinin yüzde kaçı çıktı?" sorusunun yanıtını aramış. Ve küçük alametlerin de neredeyse hepsi çıkmış. Paksu "Buna göre dünyanın fazla bir ömrünün kalmadığı kanaatine varırız" diyor. İşte gerçekleşen 36 kıyamet alameti.