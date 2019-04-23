Büyük ve küçük kıyamet alametlerinden hangileri gerçekleşti? İşte gerçekleşen alametler!
Kıyamet veya mahşer günü canlılar aleminin kaçınılmaz sonu. Kıyamet gelmeden önce ise pek çok alamet insanlığa kıyametin geleceğini gösterecek. Gerçekleşen kıyamet alametleri de bunun bir göstergesi. Kıyametleri alametleri büyük ve küçük alametler olmak üzere ikiye ayrılıyor. Ve bunlardan bazıları çoktan gerçekleşti bile. Peki gerçekleşen kıyamet alametleri neler? Büyük ve küçük kıyamet alametleri neler?
Canlı yaşamının nihai sonu kıyamet. Canlılar aleminin kaçınılmaz sonunu olan kıyamet öncül olarak pek çok alameti mevcut. Bunlar büyük kıyamet alametleri ve küçük kıyamet alametleri olarak ikiye ayrılıyor. Öte yandan pek çok kıyamet alameti çoktan gerçekleşti bile.
İlahiyatçı yazar Mehmet Paksu "Kıyamet alametlerinin yüzde kaçı çıktı?" sorusunun yanıtını aramış. Ve küçük alametlerin de neredeyse hepsi çıkmış. Paksu "Buna göre dünyanın fazla bir ömrünün kalmadığı kanaatine varırız" diyor. İşte gerçekleşen 36 kıyamet alameti.