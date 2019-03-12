Adana'da 5 kişinin can verdiği facianın ardından feryatlar yürekleri dağladı
Adana'nın Karataş ilçesinde, balık avına gittikleri bölgede kurdukları kamp çadırında, mangal kömüründen sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitiren Habib Topaluğurlu (63), Yusuf Topaluğurlu (34), Murat Topaluğurlu (33) ile komşuları zihinsel engelli Ali Turan (54) ve Zeki Kılınçcı'nın (50) otopsileri, Adana Adli Tıp Kurumu'nda sürüyor. Öte yandan acılı aileler, Seyhan ilçesinin Dağlıoğlu Mahallesi'ndeki taziye evinde başsağlığı dileklerini kabul ederken, gözyaşları sel oldu.
Olay, dün akşam Karataş ilçesine bağlı Tuzla Aydınlar Mahallesi sahilinde meydana geldi. Adana il merkezinden balık tutmak için 8 Mart Cuma günü Karataş'a giden Habib Topaluğurlu, oğlu Murat Topaluğurlu, yeğeni Yusuf Topaluğurlu ile komşuları Ali Turan ve Zeki Kılınçcı sahilde çadır kurdu. Gece saatlerinde yakınlarıyla telefonda konuşan 5 kişiden daha sonra haber alınamadı.
Çadır kurulan yere gelen yakınları, gruptakileri hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil ve jandarma ekiplerinin yaptığı kontrolde, Habib Topaluğurlu, oğlu Murat Topaluğurlu, yeğeni Yusuf Topaluğurlu ile komşuları Ali Turan ve Zeki Kılınçcı'nın çadırda yaktıkları, üzerinde mangal bulunan bacasız kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldükleri belirlendi.
Ağabeyi, amcası, kuzeni ve zihinsel engelli 2 komşusunun geçen cuma Karataş ilçesi Tuzla Aydınlar Mahallesi sahiline gittiğini anlatan Topaluğurlu, "Cumartesi akşam görüntülü olarak konuştuk. İyi olduklarını, her şeyin yolunda olduğunu söylediler. Pazar günü aradığımızda telefonlarına ulaşamadık. Pazartesi günü de aradım, açmadı. Şüphe düştü içimize. Daha fazla dayanamayıp, teyzemin oğlu ile gittik. Tuzla Aydınlar sahiline vardım. Araba sahilden yaklaşık 1,5 kilometre uzakta. Kumun içinde arabayı götürdüm. Ve oraya gittiğimde bir vahşet ile karşılaştım" dedi.