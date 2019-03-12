Adana'da 5 kişinin can verdiği facianın ardından feryatlar yürekleri dağladı

Ağabeyi, amcası, kuzeni ve zihinsel engelli 2 komşusunun geçen cuma Karataş ilçesi Tuzla Aydınlar Mahallesi sahiline gittiğini anlatan Topaluğurlu, "Cumartesi akşam görüntülü olarak konuştuk. İyi olduklarını, her şeyin yolunda olduğunu söylediler. Pazar günü aradığımızda telefonlarına ulaşamadık. Pazartesi günü de aradım, açmadı. Şüphe düştü içimize. Daha fazla dayanamayıp, teyzemin oğlu ile gittik. Tuzla Aydınlar sahiline vardım. Araba sahilden yaklaşık 1,5 kilometre uzakta. Kumun içinde arabayı götürdüm. Ve oraya gittiğimde bir vahşet ile karşılaştım" dedi.