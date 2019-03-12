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Adana'da karbonmonoksit zehirlenmesi: 5 ölü

12.03.2019 09:43

Adana'nın Karataş ilçesi sahilinde balık tutmak amacıyla çadır kuran 5 kişi, karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.


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