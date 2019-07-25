Acı kayısı çekirdeği kansere birebir etki ediyor! Kobaylar üzerinde denendi ortaya çıkan sonuç inanılmaz!
Acı kayısı çekirdeğinin özellikle kanser hücrelerini olumlu yönde etkilediği, kanserli hücreleri öldürdüğü, diğer taraftan da sağlıklı hücreleri yenilediği görüldü. Yapılan araştırmalar sonucunda acı kayısı çekirdeği sayesinde kanseri artıran enzimlerin azaldığı, kanseri baskılamaya çalışan insan vücudunun acı kayısı çekirdeği ile otokontrol mekanizmasının antioksidanlarını arttırdığı görüldü. Kobaylar üzerinde denen acı kayısı çekirdeğinin kanser üzerindeki olumlu etkisi adeta bir mucize... Peki, kanser dışında yüksek tansiyonu kontrol altına alma, cilt bakımı, selüliti yok etme gibi faydaları da bulunan acı kayısı çekirdeğinin zararları nelerdir?
Acı kayısı çekirdeğinin kanser üzerindeki etkisi inanılmaz! acı kayısı çekirdeğinde kanser önlemede kullanılan madde olarak bilinen Amigdalin ya da Vitamin B17 bulunuyor. Acı kayısı çekirdeğindeki bu Amigdalin ya da Vitamin B17 dediğimiz dünyada en fazla acı kayısı çekirdeğinde var, yüzde 6 oranında. Bu madde günümüzde Amerika'da kanser tedavisinde kanser önleyici madde olarak yaygın bir şekilde kullanılıyor. Peki acı kayısı çekirdeğinin faydaları ve zararları nelerdir? İşte detaylar...
Kanser öldürücü etkisiyle bilinen acı kayısı çekirdeği, birçok problem için harika bir çözüm. Kayısı meyvesi, yiyerek içeriden bir etkileşim sağlarken, çekirdeğinin yağı ile de dışarıdan teninizi iyileştirmeye ve canlandırmaya yardımcı olacaktır. Bu doğal bakım meyvesi tüm ciltler için bir mucize kaynağı…
ACI KAYISI ÇEKİRDEĞİNİN FAYDALARI
Kayısı çekirdeğinin içinde A, D, K ve E vitaminlerinin yanı sıra kanserle mücadele önemli bir etki sahibi olduğu söylenen B17, başka bir isimle laetril adı bir madde de yer alıyor. Bu nedenle kayısı çekirdeği birçok konuda vücudun yanında yer alabiliyor.
İçindeki B17 sayesinde kanserli hücrelerin oluşumunu, oluşmuş olanlarınsa genişlemesini engellediği söyleniyor.
Bolca vitamin barındırması sayesinde kayısı çekirdeği bağışıklık sistemini güçlendirici bir etki de yaratabiliyor.
YÜKSEK TANSİYON HASTALARININ DOSTU
Bu özellikleri dışında yüksek kan basıncını dengelemede yardımcı oluyor. Bu sayede yüksek tansiyonu olanlara destek oluyor.
Kayısı çekirdeği, yağ olarak kullanıldığına selülitlerin görünümünü azaltıp oluşumunu önlüyor.
Bununla da kalmayan kayısı çekirdeği yağı, cildi nemlendiriyor, kırışıklık karşıtı bir etki yaratıyor, cildin yaşlanmasını geciktiriyor.
Sivilcelerin hızla geçmesine destek oluyor.
Kayısı çekirdeği yağı, ağrıları dindirmede de önemli rol oynuyor.