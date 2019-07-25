Acı kayısı çekirdeği kansere birebir etki ediyor! Kobaylar üzerinde denendi ortaya çıkan sonuç inanılmaz!

Acı kayısı çekirdeğinin kanser üzerindeki etkisi inanılmaz! acı kayısı çekirdeğinde kanser önlemede kullanılan madde olarak bilinen Amigdalin ya da Vitamin B17 bulunuyor. Acı kayısı çekirdeğindeki bu Amigdalin ya da Vitamin B17 dediğimiz dünyada en fazla acı kayısı çekirdeğinde var, yüzde 6 oranında. Bu madde günümüzde Amerika'da kanser tedavisinde kanser önleyici madde olarak yaygın bir şekilde kullanılıyor. Peki acı kayısı çekirdeğinin faydaları ve zararları nelerdir? İşte detaylar...