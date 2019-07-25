Azerbaycan'a vize kalkıyor! (Türkiye'den vizesiz gidilen ülkeler)

Yaz sezonunun açılması ile birlikte tatil planları yapılmaya çoktan başlandı. Kimileri tatilini yurt içinde yapmayı tercih ederken kimileri yurt dışında tatil yapmanın hayalini kuruyor. Tatilcilere müjdeli haberi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu verdi. Azerbaycan'ın, Türk vatandaşlarına yönelik vize uygulamasını 1 Eylül'den itibaren kaldıracağını açıkladı... Öte yandan dünyada birçok ülkede vize uygulaması yapılırken 89 ülke Türk vatandaşlarından 30 ila 90 gün arası turistik gezi için vize istemiyor. Bu ülkelerin yanı sıra 15 ülke sınır kapısından, 10 ülke de online vize ile Türk vatandaşlarına kolaylıkla turistik vize veriyor. İşte Türk vatandaşlarından vize istemeyen ülkeler.

25.07.2019 12:34 - Son Güncelleme: 25.07.2019 12:49 BU GALERİYİ PAYLAŞ





