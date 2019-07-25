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Azerbaycan'a vize kalkıyor! (Türkiye'den vizesiz gidilen ülkeler)

Yaz sezonunun açılması ile birlikte tatil planları yapılmaya çoktan başlandı. Kimileri tatilini yurt içinde yapmayı tercih ederken kimileri yurt dışında tatil yapmanın hayalini kuruyor. Tatilcilere müjdeli haberi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu verdi. Azerbaycan'ın, Türk vatandaşlarına yönelik vize uygulamasını 1 Eylül'den itibaren kaldıracağını açıkladı... Öte yandan dünyada birçok ülkede vize uygulaması yapılırken 89 ülke Türk vatandaşlarından 30 ila 90 gün arası turistik gezi için vize istemiyor. Bu ülkelerin yanı sıra 15 ülke sınır kapısından, 10 ülke de online vize ile Türk vatandaşlarına kolaylıkla turistik vize veriyor. İşte Türk vatandaşlarından vize istemeyen ülkeler.

25.07.2019 12:34 - Son Güncelleme: 25.07.2019 12:49
Azerbaycan'a vize kalkıyor! (Türkiye'den vizesiz gidilen ülkeler)

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 1 Eylül 2019'dan itibaren Azerbaycan ile vizelerin kaldırılacağını açıkladı.

Azerbaycan'a vize kalkıyor! (Türkiye'den vizesiz gidilen ülkeler)

Azerbaycan ile daha önce kapıda vize ve online vize uygulamaları vardı.

Azerbaycan'a vize kalkıyor! (Türkiye'den vizesiz gidilen ülkeler)

ARTIK VİZE ENGELİ YOK!

Türkiye'den vizesiz gidilebilen ülkeler arasında şu anda yazı yaşayan yerler de var. İşte bavulunuzu toplayıp gidebileceğiniz ülkeler. Listeye bir ülke daha eklendi. Türkiye o ülkeyle ile vizeyi kaldırdı.

Azerbaycan'a vize kalkıyor! (Türkiye'den vizesiz gidilen ülkeler)

Arnavutluk

Azerbaycan'a vize kalkıyor! (Türkiye'den vizesiz gidilen ülkeler)

Antigua ve Barbuda

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