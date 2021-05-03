RAMAZAN İMSAKİYE
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Abi-kardeş kariyerlerini bıraktılar 800 hayvanlı sürü sahibi oldular

İstanbul'da çalıştığı bankadaki görevini bırakan Abdullah ile TSK'den emekli olan kardeşi Ali Dündar, baba ocağı Konya'nın Kadınhanı ilçesinde kurdukları 800 hayvanlı çiftlikte, her sabah erkenden kalkıp kuzularıyla ilgileniyor, koyunlarını merada otlatıyor ve tarımsal üretim yapıyorlar. Abdullah Dündar "Kuzuların çoğu elimize doğuyor. İnsan bebeği olduğu zaman nasıl mutlu oluyorsa, biz de bu mutluluğu senede 500 defa yaşıyoruz. Çoğuyla aramızda duygusal bağ oluşuyor. Bunlar çok mutlu edici işler. Gerçekten çok mutluyuz" dedi.

03.05.2021 14:45 - Son Güncelleme: 03.05.2021 14:45
Abi-kardeş kariyerlerini bıraktılar 800 hayvanlı sürü sahibi oldular

Uluslararası bankacılıkta ve Türk Silahlı Kuvvetlerindeki üst düzey kariyerlerini bırakarak memleketleri Konya'nın Kadınhanı ilçesine dönen Dündar kardeşler, köylerinde kurdukları çiftlikte tarım ve hayvancılık yapıyor.

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Abi-kardeş kariyerlerini bıraktılar 800 hayvanlı sürü sahibi oldular

Boğaziçi üniversitesinden mezun olduktan sonra İstanbul'da uluslararası bankaların yönetim kademelerinde uzun yıllar çalışan 49 yaşındaki Abdullah Dündar, sorgulamaya başladığı metropol yaşamını değiştirmeye karar verdi.

Abi-kardeş kariyerlerini bıraktılar 800 hayvanlı sürü sahibi oldular

Bunun üzerine Dündar, 2010 yılında çalıştığı bankadan istifa edip baba ocağı Kadınhanı ilçesine bağlı Başkuyu Mahallesi'nde çiftlik kurdu.

Abi-kardeş kariyerlerini bıraktılar 800 hayvanlı sürü sahibi oldular

Abdullah Dündar'ın kardeşi Ali Dündar (46) da 2018 yılında TSK'deki zorunlu hizmet süresini doldurunca yarbaylıktan ayrılarak ağabeyine katıldı.

Abi-kardeş kariyerlerini bıraktılar 800 hayvanlı sürü sahibi oldular

Dündar kardeşler, zamanla büyüttükleri çiftlikte 800 hayvanlı sürünün sahibi oldu. Kardeşlerin tarım yaptığı alan ise kiraladıkları tarlalarla 2 bin dekara kadar ulaştı.