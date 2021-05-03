Abi-kardeş kariyerlerini bıraktılar 800 hayvanlı sürü sahibi oldular
İstanbul'da çalıştığı bankadaki görevini bırakan Abdullah ile TSK'den emekli olan kardeşi Ali Dündar, baba ocağı Konya'nın Kadınhanı ilçesinde kurdukları 800 hayvanlı çiftlikte, her sabah erkenden kalkıp kuzularıyla ilgileniyor, koyunlarını merada otlatıyor ve tarımsal üretim yapıyorlar. Abdullah Dündar "Kuzuların çoğu elimize doğuyor. İnsan bebeği olduğu zaman nasıl mutlu oluyorsa, biz de bu mutluluğu senede 500 defa yaşıyoruz. Çoğuyla aramızda duygusal bağ oluşuyor. Bunlar çok mutlu edici işler. Gerçekten çok mutluyuz" dedi.
03.05.2021 14:45
- Son Güncelleme: 03.05.2021 14:45