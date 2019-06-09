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A101'den Babalar Günü sürprizi! 13 Haziran A101 aktüel ürünler kataloğu ile perşembe indirimleri belli oldu

13 Haziran A101 aktüel ürünler kataloğu belli oldu. 16 Haziran'da kutlanacak Babalar Günü için A101 marketler 13 Haziran'da satışa çıkarak indirimli ürünler listesine sürpriz ürünler ekledi. A101 müşterileri güncel indirimli ürünleri araştırıyor. Peki, bu hafta A101'de hangi ürünler yer alacak? İşte 13 Haziran 2019 A101 aktüel ürünler kataloğu...

09.06.2019 13:18 - Son Güncelleme: 09.06.2019 13:31
A101'den Babalar Günü sürprizi! 13 Haziran A101 aktüel ürünler kataloğu ile perşembe indirimleri belli oldu

A101 aktüel ürünler kataloğu için bekleyiş sona erdi. Perşembe günü satışa çıkacak olan indirimli ürünler listesinde birçok ürün yer alıyor. Kampanyalı ürünleri müşterilerinin beğenisine sunacak olan A101'de bu hafta Babalar Günü'ne özel sürprizler olacak. Kampanyalı ürünleri sizler için haberimizde derledik. Peki, bu hafta A101'de hangi ürünler indirimli satılacak? İşte 13 Haziran A101 aktüel ürünler kataloğu fiyat listesi...

A101'den Babalar Günü sürprizi! 13 Haziran A101 aktüel ürünler kataloğu ile perşembe indirimleri belli oldu

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (13 HAZİRAN 2019)

SAMSUNG 49NU7300 49" CURVED 4K UHD TV

* 2 adet USB giriş
* 3 adet HDMI girişi
* 20 W ses çıkışı
* Wi-Fi
* HDR
* Kavisli Ekran

A101'den Babalar Günü sürprizi! 13 Haziran A101 aktüel ürünler kataloğu ile perşembe indirimleri belli oldu

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (13 HAZİRAN 2019)

ALTUS AL-1090 TEZGAH SEVİYESİ BUZDOLABI
* Soğutucu bölmede aydınlatma
* Kapı yönü çevirebilme
* Dondurucu ve sebzelik bölmesi

A101'den Babalar Günü sürprizi! 13 Haziran A101 aktüel ürünler kataloğu ile perşembe indirimleri belli oldu

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (13 HAZİRAN 2019)

HONOR 8S CEP TELEFONU

* 5.45" FulView 19:9 yeni nesil geniş ekran
* 13 MP arka kamera, flaş
* 5 MP ön kamera, ikinci flaş
* Quad-core 1.5 GHz ARM Cortex-A53
* 2 GB RAM
* 16 GM dahili hafıza
* Yüz tanıma
* 2 SIM kart+1 MicroSD kart (256 GB'a kaadar)
* Android 8
* 3020 mAh batarya

A101'den Babalar Günü sürprizi! 13 Haziran A101 aktüel ürünler kataloğu ile perşembe indirimleri belli oldu

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (13 HAZİRAN 2019)

XBOX ONSE S OYUN KONSOLU

* 4K çözünürlük
* HDR oyun deneyimi
* Windows 10 uyumlu kumanda
* 2 yıl resmi garanti

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