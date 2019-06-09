A101'den Babalar Günü sürprizi! 13 Haziran A101 aktüel ürünler kataloğu ile perşembe indirimleri belli oldu
13 Haziran A101 aktüel ürünler kataloğu belli oldu. 16 Haziran'da kutlanacak Babalar Günü için A101 marketler 13 Haziran'da satışa çıkarak indirimli ürünler listesine sürpriz ürünler ekledi. A101 müşterileri güncel indirimli ürünleri araştırıyor. Peki, bu hafta A101'de hangi ürünler yer alacak? İşte 13 Haziran 2019 A101 aktüel ürünler kataloğu...
A101 aktüel ürünler kataloğu için bekleyiş sona erdi. Perşembe günü satışa çıkacak olan indirimli ürünler listesinde birçok ürün yer alıyor. Kampanyalı ürünleri müşterilerinin beğenisine sunacak olan A101'de bu hafta Babalar Günü'ne özel sürprizler olacak. Kampanyalı ürünleri sizler için haberimizde derledik. Peki, bu hafta A101'de hangi ürünler indirimli satılacak? İşte 13 Haziran A101 aktüel ürünler kataloğu fiyat listesi...
A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (13 HAZİRAN 2019)
HONOR 8S CEP TELEFONU
* 5.45" FulView 19:9 yeni nesil geniş ekran
* 13 MP arka kamera, flaş
* 5 MP ön kamera, ikinci flaş
* Quad-core 1.5 GHz ARM Cortex-A53
* 2 GB RAM
* 16 GM dahili hafıza
* Yüz tanıma
* 2 SIM kart+1 MicroSD kart (256 GB'a kaadar)
* Android 8
* 3020 mAh batarya