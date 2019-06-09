A101'den Babalar Günü sürprizi! 13 Haziran A101 aktüel ürünler kataloğu ile perşembe indirimleri belli oldu

A101 aktüel ürünler kataloğu için bekleyiş sona erdi. Perşembe günü satışa çıkacak olan indirimli ürünler listesinde birçok ürün yer alıyor. Kampanyalı ürünleri müşterilerinin beğenisine sunacak olan A101'de bu hafta Babalar Günü'ne özel sürprizler olacak. Kampanyalı ürünleri sizler için haberimizde derledik. Peki, bu hafta A101'de hangi ürünler indirimli satılacak? İşte 13 Haziran A101 aktüel ürünler kataloğu fiyat listesi...