A101'den 7 Kasım sürprizi! Perşembe günü A101 aktüel ürünler kataloğunda neler olacak?
A101'de perşembe günü indirimleri belli oldu. Sürpriz ürünlere yer veren A101'in en dikkat çeken kampanyası arasında teknoloji ürünleri yer alıyor. Ev hanımlarını da yakından ilgilendiren katalogda, Güral Porselen 85 Parça Yemek Takımı 1.379 TL fiyatı ile müşterinin beğenisine sunulacak. Peki, A101 müşterilerini hangi ürünler bekliyor? İşte 7 Kasım 2019 A101 aktüel ürünler kataloğu fiyat listesi...
06.11.2019 12:48
- Son Güncelleme: 06.11.2019 12:48
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