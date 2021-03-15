90 tekerlekli TIR! 147.5 ton ağırlığında! 250 kilometreyi 3 günde gitti

Yaklaşık 3 gündür de yoldayız ve yükümüzü teslim edeceğiz. Görenler, yükün ne olduğunu soruyor. İşimizden çok onların sorularını cevapladık. Yükün ağır, yüksek ve normal bir çekicinin taşıyamayacak olması nedeniyle böyle bir araç tasarlandı. İşimiz zor ama yapmaya çalışıyoruz" dedi.

