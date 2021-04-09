90 bin Euro (873 bin TL) ödeyip sıfır cip aldı! Satarken boyalı olduğu ortaya çıktı

Adana'da yaşayan 43 yaşındaki çevre mühendisi Süleyman Özhan Gedik 2015 yılında bir galeriden 90 bin Euro (873 bin TL) ödeyip sıfır cip aldı. Gedik cipini 2018 yılında satmak istedi ve bu nedenle ekspere soktu. Ancak sağ ön çamurluğun boyalı olduğu öğrendi. 3 yıldır hukuk mücadelesi veren Gedik, cipinin arka camına 'Sıfır kilometre aldığım bu araç hasarlı çıktı' yazısı yapıştırarak Türkiye'nin birçok kentinde dolaştı. Hakkını aramaya devam edeceğini belirten Gedik, "Bundan sonra insanlar, sıfır araç aldım diyerek kimseye güvenmesin. İlk önce ekspere incelettirip emin olsunlar. Çünkü bu durum alışkanlık haline geldi artık" dedi.

09.04.2021 16:43 - Son Güncelleme: 09.04.2021 16:43 BU GALERİYİ PAYLAŞ





