81 ilin nüfusuna bir de böyle bakın! Herkes memleketinde yaşasaydı...
81 ilin en çok göç alan şehrinin İstanbul olduğu vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Yapılan araştırmalara göre, Marmara Bölgesi göç alma konusunda zirvedeki yerini koruyor. Diğer bölgelerden gelen göçlerle son yıllarda Marmara ve Ege bölgelerinin nüfusunda ciddi bir artış yaşandı. Yakın zamanda yapılan bir araştırmayla, memleketlerin gerçek nüfusları ortaya çıktı. Peki, herkes memleketinde yaşasaydı neler olurdu?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 81 il hakkında dikkat çeken bir araştırma yaptı. TÜİK yaptığı araştırmada, "Herkes memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu kaç olurdu?" sorusunun cevabını aradı. Türkiye'nin 81'i üzerinden yapılan araştırmanın sonucu herkesi şaşırttı. Peki herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu kaç olurdu? İşte cevabı...