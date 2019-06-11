81 ilin nüfusuna bir de böyle bakın! Herkes memleketinde yaşasaydı...

81 ilin en çok göç alan şehrinin İstanbul olduğu vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Yapılan araştırmalara göre, Marmara Bölgesi göç alma konusunda zirvedeki yerini koruyor. Diğer bölgelerden gelen göçlerle son yıllarda Marmara ve Ege bölgelerinin nüfusunda ciddi bir artış yaşandı. Yakın zamanda yapılan bir araştırmayla, memleketlerin gerçek nüfusları ortaya çıktı. Peki, herkes memleketinde yaşasaydı neler olurdu?

11.06.2019 22:45 - Son Güncelleme: 11.06.2019 22:45 BU GALERİYİ PAYLAŞ





