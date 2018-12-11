80`ler ve 90`lar Türkiye`si
80'ler ve 90'ların başından, muhtemelen daha önce görmediğiniz fotoğraflarla, Türkiye'nin şehir manzaraları...
11 Aralık 2018 Salı, 11:44:29
Güncelleme: 11:45:25
1980'lerin başı - ŞirinevlerFotoğrafta bugün çok katlı binaların, metro istasyonun yer aldığı Şirinevler'in karşısındaki Ataköy 7. ve 8. kısımların bulunuyor.
Meşhur 1987 Kışı, Avcılar, Parseller… Yollar kapalı, hiç araba yok. İnsanlar yürüyerek işlerine gidiyorlar… (Foto: Nurettin Özel)
1993… Beylikdüzü Büyükşehir Konutları'nda yaşam başlamış… Londra Asfaltı üzerinden geçen araçların seyrek oluşu, toprak yollar, devam eden inşaatlar ve yalnız başına bir üst geçit dikkat çekici…
Pendik Köprüsü. 1990'lı Yıllar.