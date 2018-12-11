Dünyanın en ilginç kahini Baba Vanganın 2019 kehanetleri korkunç! (Baba Vanganın kehanetleri)

Dünyanın en ilginç kahini Baba Vanga'nın 2019 kehanetleri korkunç! (Baba Vanga'nın kehanetleri)
2019 yılına kısa bir süre kaldı. Tüm dünya yeni yıldan yeni beklentiler içerisinde. Peki ya birileri çok 2019 yılında neler yaşayacağımızı çoktan söylemişse? Nostradamus'un ardından dünyanın en ünlü kahinlerinden biri olan Baba Vanga'nın 2019 kehanetleri açıklandı. Ve eğer bu kehanetler gerçekleşirse dünyayı oldukça çalkantılı bir 2019 yılı bekliyor. Tsunamiler, dünya liderlerine suikastler bunlardan bazıları. Peki kimdir bu Baba Vanga? Baba Vanga'nın kehanetleri nelerdir? İşte Baba Vanga'nın 2019 kehanetleri.
11 Aralık 2018 Salı, 10:33:13 Güncelleme: 11:11:56
Bulgaristan'ın küçük bir köyünden çıkıp, söyledikleri ile dünyayı etkileyen bir kadın. Ne dediyse çıkan ve dedikleri doğru olmaya devam ederse sonumuzun pek hayırlı olmayacağı açık olan bir kadın, Baba Vanga. Bu zamana kadar kehanetlerinin yüzde 85'nin tuttuğu belirtiliyor.
Şimdiye kadar 11 Eylül saldırıları, Prenses Diana'nın ölümü, Arap Baharı DEAŞ ve Brexit gibi bir çok konuda yaptığı kehanetler çıkmıştı.
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