70 milyon liralık Milli Piyango yılbaşı çekilişi büyük ikramiyesi ile neler alınır?

Milli Piyango'nun Yılbaşı Özel Çekilişi için 70 milyon lira olarak belirlediği büyük ikramiye, herkesin hayallerini süslüyor. Peki bu parayla neler alınır, neler yapılır?

49 bin 122 cumhuriyet altını, 101 bin 596 adet yarım, 205 bin 882 adet çeyrek altın ve 331 bin 753 gram altın alınabilir.