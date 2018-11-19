70 milyon liralık Milli Piyango yılbaşı çekilişi büyük ikramiyesi ile neler alınır?
Milli Piyango ikramiyesi bu yıl 70 milyon lira olarak açıklandı, hayaller kurulmaya başlandı. Daha açıklanır açıklanmaz herkes 'Büyük ikramiye ile neler yapılır?' diye düşünmeye başladı. Kimisi ev aldı, kimisi işini kurdu, kimisi eğitime para harcadı. Peki siz olsanız 70 milyon liralık Milli Piyango yılbaşı çekilişi büyük ikramiyesi ile neler alırdınız?
19 Kasım 2018 Pazartesi, 10:23:33 Güncelleme: 10:56:24
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