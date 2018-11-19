70 milyon liralık Milli Piyango yılbaşı çekilişi büyük ikramiyesi ile neler alınır?

Milli Piyango ikramiyesi bu yıl 70 milyon lira olarak açıklandı, hayaller kurulmaya başlandı. Daha açıklanır açıklanmaz herkes 'Büyük ikramiye ile neler yapılır?' diye düşünmeye başladı. Kimisi ev aldı, kimisi işini kurdu, kimisi eğitime para harcadı. Peki siz olsanız 70 milyon liralık Milli Piyango yılbaşı çekilişi büyük ikramiyesi ile neler alırdınız?

19 Kasım 2018 Pazartesi, 10:23:33 Güncelleme: 10:56:24
70 milyon liralık Milli Piyango yılbaşı çekilişi büyük ikramiyesi ile neler alınır?

Milli Piyango'nun Yılbaşı Özel Çekilişi için 70 milyon lira olarak belirlediği büyük ikramiye, herkesin hayallerini süslüyor. Peki bu parayla neler alınır, neler yapılır?

49 bin 122 cumhuriyet altını, 101 bin 596 adet yarım, 205 bin 882 adet çeyrek altın ve 331 bin 753 gram altın alınabilir.

70 milyon liralık Milli Piyango yılbaşı çekilişi büyük ikramiyesi ile neler alınır?

Boğaz'da bir yalı, 10 milyon liradan 7 yalı dairesi alabilirsiniz. Farklı bir seçenek olarak da boğaz sırtlarında 20 milyon liradan 3 villa ve 10 milyon liradan 1 yalı dairesi alabilirsiniz.

70 milyon liralık Milli Piyango yılbaşı çekilişi büyük ikramiyesi ile neler alınır?

14 yolcu kapasiteli 1 adet Falcon 8x alabilirsiniz. Ama ikinci elini. Sıfır almaya kalksanız Yılbaşı İkramiyesi bile yetmiyor mevcut kurlarla...

70 milyon liralık Milli Piyango yılbaşı çekilişi büyük ikramiyesi ile neler alınır?

İstanbul Halkalı'daki konutlardan tanesi 600 bin liradan 116 daire alabilirsiniz. Bir daireyi 1500 TL'den kiraya verseniz...

70 milyon liralık Milli Piyango yılbaşı çekilişi büyük ikramiyesi ile neler alınır?

1 milyon 750 bin liradan 39 adet 2018 model Mercedes S400 alabilirsiniz.

DİĞER GALERİLER