7 Mayıs Salı BİM aktüel ürünler kataloğu! BİM'de bu hafta hangi ürünler indirimli olacak?

7 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Salı günü yepyeni ürünler ile müşterilerinin karşısına çıkacak olan BİM'in yayınladığı katalogda bakım ürünlerine ağırlık verilmiş durumda. Kadınların ilgisini çekecek olan bu ürünler indirimli olarak raflarda yerini alacak. Peki, hangi ürünler BİM'de olacak? İşte 7 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu...