7 Mayıs Salı BİM aktüel ürünler kataloğu! BİM'de bu hafta hangi ürünler indirimli olacak?
BİM'de salı günü indirimleri başlıyor. Haftada iki kere aktüel ürünler listesini satışa çıkaran BİM'in bu haftaki kataloğunda salı indirimleri ilk sırada yer alıyor. Salı günü indirim kataloğunda bakım ürünleri dikkat çekiyor. BİM aktüel ürünler kataloğu yine dolu dolu... Peki, BİM'de bu hafta hangi ürünler indirimli olarak satılacak? İşte 7 Mayıs 2019 BİM aktüel ürünler kataloğu...
06.05.2019 15:05
- Son Güncelleme: 06.05.2019 15:05
7 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Salı günü yepyeni ürünler ile müşterilerinin karşısına çıkacak olan BİM'in yayınladığı katalogda bakım ürünlerine ağırlık verilmiş durumda. Kadınların ilgisini çekecek olan bu ürünler indirimli olarak raflarda yerini alacak. Peki, hangi ürünler BİM'de olacak? İşte 7 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu...
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