6,7,8,9 Nisan 2023 HAVA DURUMU raporu! 30 ile uyarı! MGM'den fırtına, sağanak, çığ, toz, kuvvetli rüzgar, lodos alarmı! "Cumartesi gününe kadar..."
Hava durumu, sıcaklıkların düşmesiyle en sık aratılanlar arasında yerini aldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu raporuna göre Edirne, Muğla, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Yalova, Sakarya, Uşak ve Osmaniye'de kuvvetli yağmur bekleniyor. Güneydoğu Anadolu bölge geneli ile Malatya ve Elazığ çevrelerinde toz taşınımı görülecek. Prof. Dr.Orhan Şen ise sıcaklıklar ile ilgili üzücü haberi verdi. İşte 6,7,8,9 Nisan 2023 güncel hava durumu raporu.
Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, Türkiye geneli sağanak yağış etkisi altına gireceğini belirterek sıcaklıkların düşeceğini paylaştı. İşte güncel hava durumu raporu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kıyı Ege, İç Anadolu'nun kuzey kesimleri, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Antalya, Manisa ve Giresun çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Ege ve Göller Yöresi ile Marmara'nın güneydoğusunda kuvvetli olarak (40-70 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın Ege ve Göller Yöresinde güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.