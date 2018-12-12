63 bin kişinin öldüğü Waverly Hills Hastanesi'ndeki korkunç sır

Pek çok habere ve belgesele konu olan, tüberküloz hastalığı nedeniyle 63 bin kişinin öldüğü söylenen, hastaların işkencelere maruz kaldığı iddia edilen dünyanın en korkunç hastanelerinden Waverly Hills'in sırrı bir türlü çözülemiyor.

12 Aralık 2018 Çarşamba, 19:11:10 Güncelleme: 19:13:29
63 bin kişinin öldüğü Waverly Hills Hastanesi'ndeki korkunç sır

ABD'nin Kentucky eyaletinde yer alan, gizemli hastane 100 yılı aşkın süredir ayakta.

63 bin kişinin öldüğü Waverly Hills Hastanesi'ndeki korkunç sır

Geçmişte binlerce insanın akılalmaz işkencelere maruz kaldığı hastanede şimdilerde de pek çok paranormal olayın yaşandığı iddiaları bulunuyor. İddialara göre hastaneden çığlık ve fısıltı sesleri geliyor!

63 bin kişinin öldüğü Waverly Hills Hastanesi'ndeki korkunç sır

Kayıtlara göre Waverly Hills'in inşaatına 1908 yılında başlanmış ve iki yıl süren bir çalışmanın ardından bina 1910'da hizmete açılmış.

63 bin kişinin öldüğü Waverly Hills Hastanesi'ndeki korkunç sır

Beş katlı inşa edilen bina, ABD'nin en korkutucu yerlerinden biri olarak görülüyor. Hizmete açıldığında hastanede çaresi bulunamayan tüberküloz tedavisi yapılıyordu.

63 bin kişinin öldüğü Waverly Hills Hastanesi'ndeki korkunç sır

Hastalığın giderek yaygınlaşması da bir dizi olayları beraberinde getirdi. Çünkü hastane kapasitesi 400'dü ancak hastaneye yatırılan kişi sayısı 400 kişiden katbekat fazlaydı.

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