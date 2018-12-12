63 bin kişinin öldüğü Waverly Hills Hastanesi'ndeki korkunç sır

Pek çok habere ve belgesele konu olan, tüberküloz hastalığı nedeniyle 63 bin kişinin öldüğü söylenen, hastaların işkencelere maruz kaldığı iddia edilen dünyanın en korkunç hastanelerinden Waverly Hills'in sırrı bir türlü çözülemiyor.

12 Aralık 2018 Çarşamba, 19:11:10 Güncelleme: 19:13:29 BU GALERİYİ PAYLAŞ





