6.1'lik Sındırgı depremine Şükrü Ersoy, Naci Görür ve Şener Üşümezsoy'dan açıklama

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem, çevre illerde de yoğun şekilde hissedildi. Sarsıntının ardından tüm gözler uzmanlara çevrilirken, Prof. Dr. Şükrü Ersoy, Prof. Dr. Naci Görür ve Prof. Dr. Şener Üşümezsoy ilk değerlendirmelerini paylaştı.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem, geniş bir bölgede şiddetli şekilde hissedildi. İşte uzman isimlerin değerlendirmeleri...

✅ PROF. DR. NACİ GÖRÜR: "BU BÖLGE KIRILARAK DEPREM ÜRETMEYE DEVAM EDİYOR"

Deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından bölgenin jeolojik yapısına dikkat çekti:

"Aktaş-Sındırgı/Balıkesir'de bir deprem oldu. Bu bölge bir grabenin (Gediz) kuzey horstu. Bu horst parçalanıyor. Zaten parçalanarak üzerinde KKD grabenlerin gelişmiş olduğu horst (Gördes, Demirci, Selendi, Uşak) deprem üreterek parçalamaya devam ediyor. Hasarlı evlerden uzak durun."

● Bölgedeki horst yapılarının kırılmaya devam ettiği
● Fayların birbirini tetiklediği
● Vatandaşların hasarlı yapılara girmemesi gerektiği uyarısını yaptı

✅ PROF. DR. ŞENER ÜŞÜMEZSOY: "İŞARET ETTİĞİM DEPREMİN DEVAMI, MARMARA'YI ETKİLEMEZ"

Canlı yayında değerlendirme yapan Üşümezsoy, depremin yerini ve büyüme yönünü anlattı:

"Sındırgı'da işaret ettiğim depremin devamı. Biraz daha güneye doğru gelen bir devamlılık var. Sındırgı'nın altındaki değil dağlarında olan bir deprem. Bu Marmara depremini etkilemez."

● Yaklaşık 100 km'lik bir yüzey yırtılması olduğunu
● Artçıların güneye doğru yeni fay düzlemine ilerlediğini
● 6.1 büyüklüğünün aşılmayacağını, en fazla 4.9 beklediğini söyledi
● "Rahat uyuyabilirler" ifadeleriyle panik olmaması gerektiğini belirtti

Prof. Dr. Şükrü Ersoy: "İstanbul için risk yok, daha büyük deprem beklemiyorum"

A Haber canlı yayınında depreme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Şükrü Ersoy, sarsıntının İstanbul'da beklenen büyük depremle bağlantısının olmadığını belirtti. Ersoy, yaşanan depremden sonra daha güçlü bir sarsıntı beklemediğini dile getirerek "İstanbul'da yıkım oluşturacak bir durum söz konusu değil" açıklamasında bulundu.

"ALTI BÜYÜKLÜĞÜ KRİTİK, BU YÜZDEN İLK SAATLER ÖNEMLİ"

Prof. Dr. Ersoy, 6 ve üzeri depremlerin her zaman daha dikkatli incelenmesi gerektiğini vurguladı:

"Altı büyüklüğe kadar çıkması enteresan. Sındırgı'da önceki deprem 6.2 idi ve bir bina yıkılmış, 7 binada hasar oluşmuştu. Bu yüzden ilk saatlerde yakın çevrede bir hasar olup olmadığı mutlaka kontrol edilmeli."

"TEKTONİK Mİ MAGMATİK Mİ? BU İZLENMESİ GEREKEN BİR MODEL"

Bölgedeki artçıların çizgisel değil dağınık olması uzmanların dikkatini çekiyor. Bu durum, sıradan tektonik fay aktivitesinin dışında bir tablo ortaya koyuyor:

"Artçılar bir hattın devamında değil. Bu, magmatik kökenli depremlerde gördüğümüz bir dağılım. Zeminde kabarma, sıcak su artışı, çatlak gibi bulgular izleniyor. Bu belirtiler netleşirse depremi magmatik olarak tanımlayabiliriz."

"20-30 SANİYE SÜRMESİ NORMAL, YÜKSEK KATLI BİNALAR DAHA ÇOK HİSSETTİ"

İzmir'den gelen "çok uzun sürdü" yorumları üzerine:

"6.1 büyüklüğündeki bir depremin 20-30 saniye hissedilmesi normaldir."

İstanbul'da ise özellikle yüksek katlı binalarda sarsıntı daha net hissedildi.

Tektonik depremler: Fay hattı kırılmasıyla oluşuyor

Yer kabuğundaki levhaların hareketi sonucu fay hatlarının kırılmasıyla meydana gelen tektonik depremler, Türkiye'de en sık görülen ve yıkıcı sonuçlar doğurabilen sarsıntılar olarak biliniyor. Bu tür depremlerde artçı sarsıntılar fay hattı boyunca sıralı şekilde devam ediyor.

Magmatik depremler: Yer altındaki magma hareket ediyor

Magmatik depremler ise yer altındaki erimiş kayaçların (magma) yükselmesi ve basınç oluşturmasıyla oluşuyor. Genellikle volkanik bölgelerde görülüyor. Bu tür sarsıntılarda artçılar dağınık bir alana yayılıyor. Yüzeyde kabarmalar, sıcak su artışı ve çatlaklar gibi değişimler gözlemlenebiliyor.

Tektonik depremlerin, ani ve güçlü enerji salınımı nedeniyle daha yıkıcı potansiyele sahip olduğu belirtiliyor. Magmatik depremler ise genellikle daha orta şiddette hissediliyor; ancak yer altındaki jeotermal hareketlilik aktifse risk yeniden değerlendiriliyor.

Fotoğraflar: AA, IHA, X

