6.1’lik Sındırgı depremine Şükrü Ersoy, Naci Görür ve Şener Üşümezsoy’dan açıklama

✅ PROF. DR. NACİ GÖRÜR: "BU BÖLGE KIRILARAK DEPREM ÜRETMEYE DEVAM EDİYOR"

Deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından bölgenin jeolojik yapısına dikkat çekti:

"Aktaş-Sındırgı/Balıkesir'de bir deprem oldu. Bu bölge bir grabenin (Gediz) kuzey horstu. Bu horst parçalanıyor. Zaten parçalanarak üzerinde KKD grabenlerin gelişmiş olduğu horst (Gördes, Demirci, Selendi, Uşak) deprem üreterek parçalamaya devam ediyor. Hasarlı evlerden uzak durun."