SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 19 Temmuz 2024, 16:58 Güncelleme Tarihi: 19 Temmuz 2024, 16:58

YILDIZ SARAYI halka açıldı! Restorasyonu 6 yıl süren Yıldız Sarayı'nın içini A Haber görüntüledi!

Sultan ll. Abdülhamid Han'ın tahta çıktığında aldığı ilk kararlarından birisi Dolmabahçe Sarayı'ndan Yıldız Sarayı'na geçmekti. 33 yıl boyunca devleti buradan yönetecek olan Sultan Abdülhamid'in bu kararı almasında çok önemli nedenleri vardı. Her bir karışında Sultan Abdülhamid'in kişiliğinin yansımasının görüldüğü Yıldız Sarayı'nın restorasyon çalışmaları tamamlandı.Başkan Erdoğan'ın açılışını yaptığı Saray, 100 yılın ardından kapılarını ilk kez ziyarete açtı. Restorasyonu 6 yıl süren Yıldız Sarayı'nın içini A Haber görüntüledi.

SIRADAKİ VİDEO
A Haber İngiltere Leeds'te göçmen isyanının çıktığı noktada! İşte o ev!
19.07.2024Cuma
Microsoft ve CrowdStrike krizinin İstanbul'a etkisi! ATM'ye gelen boş döndü
19.07.2024Cuma
Başkan Erdoğan Yıldız Sarayı'nın açılışında müjdeyi verdi: Ağustos sonuna kadar...
19.07.2024Cuma
Dünyada "Microsoft" sorunu... Sistemler çöktü! Uçuşlar aksıyor... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu son durumu A Haber'e açıkladı
19.07.2024Cuma
19 Temmuz 2024 Global Mavi Ekran Problemi: THY seferleri iptal mi? Jet açıklama!
19.07.2024Cuma
Bunlar da Var
Antalya’da tekne kazası: ATSO Başkanı ağır yaralı 01:07
Antalya'da tekne kazası: ATSO Başkanı ağır yaralı
19.07.2024Cuma
Erzincan’da feci kaza: Komiser ve annesi kazada hayatını kaybetti 01:01
Komiser ve annesi kazada hayatını kaybetti
19.07.2024Cuma
DÜNYA HABERLERİ SON DAKİKA Yazılım kaynaklı KÜRESEL KRİZ: İnternet sistemlerinde çökme! Siber saldırı mı? Yazılım kaynaklı mı? 14:44
DÜNYADA Yazılım kaynaklı KÜRESEL KRİZ: İnternet sistemlerinde çökme!
19.07.2024Cuma
İstanbul merkezli Kuyu-9 operasyonu! 00:41
İstanbul merkezli Kuyu-9 operasyonu!
19.07.2024Cuma
CANLI YAYIN
SON DAKİKA