YILDIZ SARAYI halka açıldı! Restorasyonu 6 yıl süren Yıldız Sarayı'nın içini A Haber görüntüledi!

Sultan ll. Abdülhamid Han'ın tahta çıktığında aldığı ilk kararlarından birisi Dolmabahçe Sarayı'ndan Yıldız Sarayı'na geçmekti. 33 yıl boyunca devleti buradan yönetecek olan Sultan Abdülhamid'in bu kararı almasında çok önemli nedenleri vardı. Her bir karışında Sultan Abdülhamid'in kişiliğinin yansımasının görüldüğü Yıldız Sarayı'nın restorasyon çalışmaları tamamlandı.Başkan Erdoğan'ın açılışını yaptığı Saray, 100 yılın ardından kapılarını ilk kez ziyarete açtı. Restorasyonu 6 yıl süren Yıldız Sarayı'nın içini A Haber görüntüledi.