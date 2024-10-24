51/2-A trafik cezası nedir? 51/2-A trafik cezası neden yazılır, kaç TL? Yönetmeliğe göre...

Türkiye'de trafik kuralları 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve ilgili yönetmeliklerle düzenlenmektedir. Bu kurallar sürücülerden yayalara kadar tüm araç kullanıcılarının uyması gereken önemli ilkeleri içerir. Özellikle hız sınırlarına uyulmaması ciddi sonuçlar doğurabilir. Bu noktada 51/2-A trafik cezası hız sınırını aşan sürücüler için uygulanan bir yaptırım olarak tanımlanabilir. Peki 51/2-A trafik cezası nedir? 51/2-A trafik cezası neden yazılır, kaç TL? İşte habere ilişkin detaylar...