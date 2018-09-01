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5 yaşındaki Mia uzun saçlarıyla sosyal medyada popüler oldu

1 Eylül 2018 Cumartesi, 13:54:02 Güncelleme: 13:55:55
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5 yaşındaki Mia uzun saçlarıyla sosyal medyada popüler oldu

İnternetin Rapunzel çocuğu Mia Aflalo sadece 5 yaşında olmasına rağmen upuzun ve doğal saçları sayesinde moda dünyasında adından söz ettiriyor.

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5 yaşındaki Mia uzun saçlarıyla sosyal medyada popüler oldu

İsrail'in Tel Aviv kentinde doğan sevimli çocuk, kısa sürede 60 binden fazla takipçi kazandı. Bu ün sayesinde gür saçlı kız, İngiliz Vogue dergisinde yer aldı.

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5 yaşındaki Mia uzun saçlarıyla sosyal medyada popüler oldu

Mia'nın güzel saçlarına şekil veren Sagi Dahari, küçük kızın hiçbir zaman saçlarının yapılmasından şikayetçi olmadığını ve her zaman sabırla ve gülümsemeyle saçlarının bitmesini beklediğini söylüyor.

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5 yaşındaki Mia uzun saçlarıyla sosyal medyada popüler oldu

İnternet kullanıcıları ise Mia'nın bu kadar göz önünde olması nedeniyle ailesini eleştiriyor.

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5 yaşındaki Mia uzun saçlarıyla sosyal medyada popüler oldu

Ayrıca Mia'nın saçlarına neredeyse her gün işlem uygulanması da sosyal medyanın tartışılanları arasında.

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