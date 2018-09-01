Afrika'nın tropikal cenneti Kenya'dan ilginç bilgiler
Öncelikle Kenya Doğu Afrika'da yer alan Afrika'nın en güvenli ülkeleri listesinin üst sıralarında yer alan muhteşem bir ülke.
Gerek doğal zenginlikleri, gerek muhteşem safari parkları gerekse de Hint Okyanusu kıyısındaki tatil yerleri ile Kenya her daim Afrika'nın en cazip durakları arasında yer alıyor.
Emre Özcan / Ahaber.com.tr
Ülke genelinde müslüman oranının %25 olduğu Kenya'da diğer büyük şehirler Mombasa ve Malindi'de nüfusun yaklaşık %70'i müslüman. Ülkede özellikle başkent Nairobi'de yoksulluğun getirdiği etkiyle çok fazla hırsızlık vakası görülmektedir. Müslüman nüfusun olduğu yerlerde ise hırsızlık oranları düşük seviyelerde..
Türk vatandaşlarının kapıda vize alabildiği ülkeye giriş için, bir beyaz ve bir mavi form doldurmanız yeterli. İsteyenler önceden e-vize yoluyla da vizelerini alabiliyor. Vize işlemleri sırasında iki elinizin parmak izi de alınıyor.Türk Hava Yolları hem başkent Nairobi'ye hem de ülkenin ikinci büyük şehri Mombasa'ya direkt uçuşlar düzenlemekte.. Türkiye'den Mombasa'ya direkt uçuş 7 saat sürüyor.