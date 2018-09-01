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Afrika'nın tropikal cenneti Kenya'dan ilginç bilgiler

1 Eylül 2018 Cumartesi, 09:46:07 Güncelleme: 09:49:44
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Afrikanın tropikal cenneti: Kenya

Öncelikle Kenya Doğu Afrika'da yer alan Afrika'nın en güvenli ülkeleri listesinin üst sıralarında yer alan muhteşem bir ülke.

Gerek doğal zenginlikleri, gerek muhteşem safari parkları gerekse de Hint Okyanusu kıyısındaki tatil yerleri ile Kenya her daim Afrika'nın en cazip durakları arasında yer alıyor.

Emre Özcan​ / Ahaber.com.tr

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Afrikanın tropikal cenneti: Kenya

2017 verilerine göre 50 milyonu bulan nüfusuyla Kenya güneyinde Tanzanya, batısında Uganda, kuzey batısında Güney Sudan, kuzeyinde Etiyopya, doğusunda ise Somali'yi barındırıyor. Ülkenin başkenti Nairobi'dir.

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Afrikanın tropikal cenneti: Kenya

Ülke genelinde müslüman oranının %25 olduğu Kenya'da diğer büyük şehirler Mombasa ve Malindi'de nüfusun yaklaşık %70'i müslüman. Ülkede özellikle başkent Nairobi'de yoksulluğun getirdiği etkiyle çok fazla hırsızlık vakası görülmektedir. Müslüman nüfusun olduğu yerlerde ise hırsızlık oranları düşük seviyelerde..

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Afrikanın tropikal cenneti: Kenya

Türk vatandaşlarının kapıda vize alabildiği ülkeye giriş için, bir beyaz ve bir mavi form doldurmanız yeterli. İsteyenler önceden e-vize yoluyla da vizelerini alabiliyor. Vize işlemleri sırasında iki elinizin parmak izi de alınıyor.Türk Hava Yolları hem başkent Nairobi'ye hem de ülkenin ikinci büyük şehri Mombasa'ya direkt uçuşlar düzenlemekte.. Türkiye'den Mombasa'ya direkt uçuş 7 saat sürüyor.

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Afrikanın tropikal cenneti: Kenya

Ülkenin resmi dili Svahili ve İngilizce. Özellikle büyük şehirlerde hemen herkes çok iyi İngilizce konuşuyor, aksanları oldukça değişik.

Kenya'ya gitmeden önce ilk öğrenmeniz gereken kelime "Jambo" , Svahili dilinde merhaba demek. Aynı zamanda güle güle gibi bir anlam da ifade ediyor.

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