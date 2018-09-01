Türk vatandaşlarının kapıda vize alabildiği ülkeye giriş için, bir beyaz ve bir mavi form doldurmanız yeterli. İsteyenler önceden e-vize yoluyla da vizelerini alabiliyor. Vize işlemleri sırasında iki elinizin parmak izi de alınıyor.Türk Hava Yolları hem başkent Nairobi'ye hem de ülkenin ikinci büyük şehri Mombasa'ya direkt uçuşlar düzenlemekte.. Türkiye'den Mombasa'ya direkt uçuş 7 saat sürüyor.