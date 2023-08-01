48 dereceye çıkacak! Eyyam-ı Bahur sıcaklarında özellikle o iller dikkat! Harita kırmızıya boyandı! İstanbul, İzmir, Ankara, Eskişehir, Konya...

Yaz aylarının en sıcak ve bunaltıcı günlerine verilen "Eyyam-ı Bahur" terimi, meteoroloji uzmanları tarafından yapılan son açıklamalarla birlikte gündemde yeniden yer aldı. Önümüzdeki günlerde başlayacağı belirtilen sıcaklar için il il uyarılarda bulunuluyor. Uzmanlar tarafından peş peşe alarm verildi. İşte detaylar...
Bu yıl ülkemizde, ağustos ayının ilk haftalarında etkisini göstereceği tahmin edilen Eyyam-ı Bahur, peş peşe yapılan açıklamalarla vatandaşların dikkatini çekiyor. Özellikle bazı illerde hissedilen sıcaklığın 48 derece olacağı belirtildi. İşte uzmanlar tarafından gelen açıklamalar ve Eyyam-ı Bahur hakkında tüm merak edilenler...
EYYAM-I BAHUR ŞİDDETLİ GELİYOR
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, küresel ısınmanın etkisiyle temmuz ayında ülkemizin birçok ilinde ekstrem sıcaklık rekorlarının kırıldığını belirtiyor.
Bu durum, Eyyam-ı Bahur sıcaklarının daha da şiddetleneceğine işaret ediyor.