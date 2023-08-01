48 dereceye çıkacak! Eyyam-ı Bahur sıcaklarında özellikle o iller dikkat! Harita kırmızıya boyandı! İstanbul, İzmir, Ankara, Eskişehir, Konya...

Yaz aylarının en sıcak ve bunaltıcı günlerine verilen "Eyyam-ı Bahur" terimi, meteoroloji uzmanları tarafından yapılan son açıklamalarla birlikte gündemde yeniden yer aldı. Önümüzdeki günlerde başlayacağı belirtilen sıcaklar için il il uyarılarda bulunuluyor. Uzmanlar tarafından peş peşe alarm verildi. İşte detaylar...