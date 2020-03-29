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40 yıl boyunca sigara içtikten sonra... Sigarayı bırakanların vücudunda neler oluyor? Gerçekler sizi şaşırtacak!

Sigara içildiğinde vücutta neler oluyor? Bilim insanları, sigara ve akciğer arasındaki ilişkiyle ilgili çok önemli bir çalışmaya imza attı. Buna çalışmaya göre, akciğer kanserine yol açan genetik mutasyonlar kalıcı değil. Çünkü akciğerler kendi kendini yenileyerek kansere bile yol açabilen sigaranın tüm olumsuz etkilerini tersine çeviriyor.40 yıl boyunca sigara içtikten sonra sigarayı bırakanlarda bile akciğer hücreleri tütünün zararlı etkilerine hiç maruz kalmamış gibi kendini yenilebiliyor! Peki, sigaranın vücut sağlığına etkileri neler? İşte şaşıracağınız gerçekler!

29.03.2020 11:35 - Son Güncelleme: 29.03.2020 11:37 BU GALERİYİ PAYLAŞ





