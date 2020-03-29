40 yıl boyunca sigara içtikten sonra... Sigarayı bırakanların vücudunda neler oluyor? Gerçekler sizi şaşırtacak!
Sigara içildiğinde vücutta neler oluyor? Bilim insanları, sigara ve akciğer arasındaki ilişkiyle ilgili çok önemli bir çalışmaya imza attı. Buna çalışmaya göre, akciğer kanserine yol açan genetik mutasyonlar kalıcı değil. Çünkü akciğerler kendi kendini yenileyerek kansere bile yol açabilen sigaranın tüm olumsuz etkilerini tersine çeviriyor.40 yıl boyunca sigara içtikten sonra sigarayı bırakanlarda bile akciğer hücreleri tütünün zararlı etkilerine hiç maruz kalmamış gibi kendini yenilebiliyor! Peki, sigaranın vücut sağlığına etkileri neler? İşte şaşıracağınız gerçekler!
Bilim insanları, sigara ve akciğer arasındaki ilişkiyle ilgili çok önemli bir çalışmaya imza attı. Buna çalışmaya göre, akciğer kanserine yol açan genetik mutasyonlar kalıcı değil. Çünkü akciğerler kendi kendini yenileyerek kansere bile yol açabilen sigaranın tüm olumsuz etkilerini tersine çeviriyor.
Çok uzun zamandır akciğer kanserine yol açan genetik mutasyonların kalıcı olduğu düşünülüyordu. Wellcome Sanger Enstitüsü'nden bilim insanlarının yaptığı araştırma, genetik mutasyona uğramamış olan az sayıdaki hücrelerin akciğerleri tamir edebildiğini ortaya koydu. Az sayıdaki hücrenin genetik mutasyona uğramamayı nasıl başardığı henüz bilinmiyor. Ancak araştırmaya göre sigara içme alışkanlığı bırakıldığında, bu sağlıklı hücreler büyüyerek akciğerdeki zarar görmüş hücrelerin yerine geçiyor.
Tütünde bulunan binlerce kimyasal, akciğer hücrelerindeki genetiği bozuyor ve onları yavaş yavaş sağlıklı hücreden kanserli hücreye dönüştürüyor. Araştırma, sigarayı bırakan kişilerin hücrelerinin yüzde 40'a kadar varan bir kısmının, hiç sigara içmemiş kişilerin hücreleri kadar sağlıklı olduğunu gösterdi.