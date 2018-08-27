4 sterline kutu satın aldı! İçinden çıkanlara inanamadı

4 sterlin'e kutu satın aldı! İçinden çıkanlara inanamadı
İngiltere'de yaşayan emekli grafik tasarımcısı Greg Pack'in satın aldığı 4 sterlin'lik kutudan 100 yıllık negatif fotoğraflar çıktı. 70 yaşındaki grafik tasarımcısı, verdiği tüm uğraşlar sonucunda resimleri görünür hale getirebilmeyi başardı
27 Ağustos 2018 Pazartesi, 19:52:32 Güncelleme: 19:57:19
İngiltere'nin Essex kentinde yaşayan 70 yaşındaki Greg Pack, antika bir kutu satın almak istedi.
Antika kutulara özel ilgisi bulunan adam, ikinci el eşyaların olduğu bir antika pazarından 4 sterlin (Yaklaşık 32 TL) karşılığında eski bir kutu satın aldı.
Emekli grafik tasarımcısı, satın aldığı kutunun içini açınca gözlerine inanamadı. Pack, eski kutuda 100 yıllık negatif fotoğraflar buldu.
Greg Pack'in oğlu Scott Pack, ilginç hikayeyi Twitter hesabından şu sözlerle paylaştı:
"Babam son dönemde bir ayakkabı kutusu satışına katıldı. Kendisi kutu hayranıdır. Elbette kutular da açılmak içindir. O da hepimizin yapacağını yapıp kutuyu açıp içine baktı"