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4 sterlin'e kutu satın aldı! İçinden çıkanlara inanamadı

İngiltere'de yaşayan emekli grafik tasarımcısı Greg Pack'in satın aldığı 4 sterlin'lik kutudan 100 yıllık negatif fotoğraflar çıktı. 70 yaşındaki grafik tasarımcısı, verdiği tüm uğraşlar sonucunda resimleri görünür hale getirebilmeyi başardı

27 Ağustos 2018 Pazartesi, 19:52:32 Güncelleme: 19:57:19
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4 sterline kutu satın aldı! İçinden çıkanlara inanamadı

İngiltere'nin Essex kentinde yaşayan 70 yaşındaki Greg Pack, antika bir kutu satın almak istedi.

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4 sterline kutu satın aldı! İçinden çıkanlara inanamadı

Antika kutulara özel ilgisi bulunan adam, ikinci el eşyaların olduğu bir antika pazarından 4 sterlin (Yaklaşık 32 TL) karşılığında eski bir kutu satın aldı.

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4 sterline kutu satın aldı! İçinden çıkanlara inanamadı

Emekli grafik tasarımcısı, satın aldığı kutunun içini açınca gözlerine inanamadı. Pack, eski kutuda 100 yıllık negatif fotoğraflar buldu.

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4 sterline kutu satın aldı! İçinden çıkanlara inanamadı

Greg Pack'in oğlu Scott Pack, ilginç hikayeyi Twitter hesabından şu sözlerle paylaştı:

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4 sterline kutu satın aldı! İçinden çıkanlara inanamadı

"Babam son dönemde bir ayakkabı kutusu satışına katıldı. Kendisi kutu hayranıdır. Elbette kutular da açılmak içindir. O da hepimizin yapacağını yapıp kutuyu açıp içine baktı"

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