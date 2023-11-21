4 ay önce evlenmiş! Kardeşi Bahar Candan ile tutuklanan Nihal Candan’ın nikah görüntüleri ilk kez ortaya çıktı! Kocası bakın kim...

Dilan Polat ve Engin Polat olayları sonrasında gündemin en çok konuşulan iki ismi 'Candan Kardeşler' olarak anılan Bahar Candan ile Nihal Candan oldu. Abartılı hareketleri ve ilginç tavırlarıyla dikkat çeken Candan kardeşler, "Suç örgütüne üye olma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından İstanbul'da gözaltına alındı ve ardından tutuklandı. Silivri Cezaevi'ne gönderilen ikiliden Nihal Candan hakkında ise ortaya çıkan bir gerçek duyanları şaşırttı. Candan'ın 4 aylık evli olduğu öğrenilirken nikah fotoğrafları da ortaya çıktı. Bakın Nihal Candan'ın 4 aylık eşi kim...
Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamalarıyla tutuklanan Engin Polat ve Dilan Polat'ın ardından gözler ultra lüks yaşamlarıyla dikkat çeken diğer sosyal medya fenomenlerine çevrildi.
Katıldıkları stil yarışmasıyla adlarını duyuran ve 'Candan Kardeşler' olarak anılan Bahar Candan ile Nihal Candan da mercek altına alındı.
"Suç örgütüne üye olma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından İstanbul'da gözaltına alınan sosyal medya fenomenleri Bahar ve Nihal Candan, geçen günlerde tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderildi.