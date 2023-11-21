4 ay önce evlenmiş! Kardeşi Bahar Candan ile tutuklanan Nihal Candan’ın nikah görüntüleri ilk kez ortaya çıktı! Kocası bakın kim...

Dilan Polat ve Engin Polat olayları sonrasında gündemin en çok konuşulan iki ismi 'Candan Kardeşler' olarak anılan Bahar Candan ile Nihal Candan oldu. Abartılı hareketleri ve ilginç tavırlarıyla dikkat çeken Candan kardeşler, "Suç örgütüne üye olma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından İstanbul'da gözaltına alındı ve ardından tutuklandı. Silivri Cezaevi'ne gönderilen ikiliden Nihal Candan hakkında ise ortaya çıkan bir gerçek duyanları şaşırttı. Candan'ın 4 aylık evli olduğu öğrenilirken nikah fotoğrafları da ortaya çıktı. Bakın Nihal Candan'ın 4 aylık eşi kim...