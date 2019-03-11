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31 Mart 2019 yerel seçimler il il anket sonuçları son dakika hangi ilde hangi parti önde? İşte oy oranları

31 Mart yerel seçimlerine artık sayılı günler kaldı. Yerel seçimlere az bir süre kala anket şirketleri de bir bir anket sonuçlarını açıklıyor. Piar Araştırma Şirketi anket sonuçlarını açıkladı. İç Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgesi" yerel seçim anket sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. İşte Ankara, Eskişehir, Konya, Malatya, Kars, Kayseri, Erzurum, Gaziantep, Van, Diyarbakır, Mardin ve Şanlıurfa'da yapılan son anket sonuçları haberimizde

11.03.2019 10:03 - Son Güncelleme: 11.03.2019 10:10
31 Mart 2019 yerel seçimler il il anket sonuçları son dakika hangi ilde hangi parti önde? İşte oy oranları

31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala Piar Araştırma Şirketi "İç Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgesi" yerel seçim anket sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. İşte Ankara, Eskişehir, Konya, Malatya, Kars, Kayseri, Erzurum, Gaziantep, Van, Diyarbakır, Mardin ve Şanlıurfa'da son anket sonuçları...

31 Mart 2019 yerel seçimler il il anket sonuçları son dakika hangi ilde hangi parti önde? İşte oy oranları

31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala Piar Araştırma Şirketi "İç Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgesi" yerel seçim anket sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. 1 Mart-6 Mart tarihleri arasında yapılan ankette İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgesinde yer alan Ankara, Eskişehir, Konya, Malatya, Kars, Kayseri, Erzurum, Gaziantep, Van, Diyarbakır, Mardin ve Şanlıurfa illerinden toplan 8260 katılımcı ile görüşüldü. Araştırmanın hata payı yüzde 2,2 olarak hesaplandı.

31 Mart 2019 yerel seçimler il il anket sonuçları son dakika hangi ilde hangi parti önde? İşte oy oranları

Konya, Erzurum, Gaziantep, Malatya ve Kayseri'de Cumhur İttifakı önde
2004 yerel seçimlerinden bu yana AK Parti'nin hep kazandığı bu illerde Cumhur İttifakı adayları yarışı açık ara önde götürüyor.

31 Mart 2019 yerel seçimler il il anket sonuçları son dakika hangi ilde hangi parti önde? İşte oy oranları

Konya

Cumhur İttifakı adayı Uğur İbrahim Altay: yüzde 65.7

Millet İttifakı adayı Oğuz Şimşek: yüzde 23.1

Saadet Partisi adayı H. Hüseyin Uyar: yüzde 11.2

31 Mart 2019 yerel seçimler il il anket sonuçları son dakika hangi ilde hangi parti önde? İşte oy oranları

Erzurum

Cumhur İttifakı adayı Mehmet Sekmen: yüzde 72.4

İYİ Parti'li aday Mahmut Uykusuz: yüzde 15.1

CHP'li aday Mehmet Şimşek: yüzde 8

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