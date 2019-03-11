31 Mart 2019 yerel seçimler il il anket sonuçları son dakika hangi ilde hangi parti önde? İşte oy oranları
31 Mart yerel seçimlerine artık sayılı günler kaldı. Yerel seçimlere az bir süre kala anket şirketleri de bir bir anket sonuçlarını açıklıyor. Piar Araştırma Şirketi anket sonuçlarını açıkladı. İç Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgesi" yerel seçim anket sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. İşte Ankara, Eskişehir, Konya, Malatya, Kars, Kayseri, Erzurum, Gaziantep, Van, Diyarbakır, Mardin ve Şanlıurfa'da yapılan son anket sonuçları haberimizde
31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala Piar Araştırma Şirketi "İç Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgesi" yerel seçim anket sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. 1 Mart-6 Mart tarihleri arasında yapılan ankette İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgesinde yer alan Ankara, Eskişehir, Konya, Malatya, Kars, Kayseri, Erzurum, Gaziantep, Van, Diyarbakır, Mardin ve Şanlıurfa illerinden toplan 8260 katılımcı ile görüşüldü. Araştırmanın hata payı yüzde 2,2 olarak hesaplandı.