31 Mart 2019 yerel seçimler il il anket sonuçları son dakika hangi ilde hangi parti önde? İşte oy oranları

31 Mart yerel seçimlerine artık sayılı günler kaldı. Yerel seçimlere az bir süre kala anket şirketleri de bir bir anket sonuçlarını açıklıyor. Piar Araştırma Şirketi anket sonuçlarını açıkladı. İç Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgesi" yerel seçim anket sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. İşte Ankara, Eskişehir, Konya, Malatya, Kars, Kayseri, Erzurum, Gaziantep, Van, Diyarbakır, Mardin ve Şanlıurfa'da yapılan son anket sonuçları haberimizde

11.03.2019 10:03 - Son Güncelleme: 11.03.2019 10:10 BU GALERİYİ PAYLAŞ





