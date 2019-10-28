31 Ekim A101 aktüel ürünler kataloğu: Teknoloji, züccaciye, tekstil, temizlik, gıda ürünleri sürprizlerle dolu

31 Ekim A101 aktüel ürünler kataloğu için bekleyiş sona erdi. Televizyon, cep telefonu, mikrodalga fırın, el mikseri, seramik tabanlı ütü, saç kurutma makinesinin yanı sıra çeşit çeşit ürünler bu katalogda yer alıyor. Peki, A101'de bu hafta hangi ürünler indirimli olarak satılacak? İşte 31 Ekim 2019 A101 aktüel ürünler kataloğu fiyat listesi...