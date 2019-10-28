29 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu: Salı günü indirimleri neler? Şarküteri ve kahvaltı ürünleri dikkat çekiyor
29 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Salı günü indirimlerinin neler olduğu merak ediliyordu. Şarküteri ve kahvaltı ürünlerinin yer aldığı BİM kataloğunda toplam 25 ürün yer alıyor. BİM müşterilerini bu hafta neler bekliyor? BİM'de salı günü indirimleri neler? İşte 29 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu...
28.10.2019 14:54
- Son Güncelleme: 28.10.2019 14:54
29 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Çeşit çeşit ürünlerin yer aldığı BİM kataloğunda hangi ürünlerin yer alacağı merak ediliyor. Zeytin çeşitlerinden peynir çeşitlerine, bal çeşitlerinden reçel çeşitlerine kadar birçok ürünün fiyat listesi açıklandı. Peki, BİM'de bu hafta neler olacak? İşte 29 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu fiyat listesi...
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