29 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu: Salı günü indirimleri neler? Şarküteri ve kahvaltı ürünleri dikkat çekiyor

29 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Çeşit çeşit ürünlerin yer aldığı BİM kataloğunda hangi ürünlerin yer alacağı merak ediliyor. Zeytin çeşitlerinden peynir çeşitlerine, bal çeşitlerinden reçel çeşitlerine kadar birçok ürünün fiyat listesi açıklandı. Peki, BİM'de bu hafta neler olacak? İşte 29 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu fiyat listesi...