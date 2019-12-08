300 metrelik dev gemi İstanbul Boğazı'ndan geçti

Dünyanın en büyük kargo gemilerinden olan Liberya Bandralı "CMA CGM Congo" adlı gemi İstanbul Boğazı'ndan geçti. Dev görüntüsüyle eşsiz bir manzara oluşturan ve neredeyse boğazı kaplayan 48 metre genişliğindeki gemi, geçişini 1 saatte tamamlayarak Karadeniz'e açıldı.