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300 metrelik dev gemi İstanbul Boğazı'ndan geçti

Dünyanın en büyük kargo gemisi olarak bilinen Liberya Bandıralı "CMA CGM Congo" isimli gemi, sabah saatlerinde İstanbul Boğazı'ndan geçti. 300 metrelik uzunluğu ile adeta boğazı kapatan gemi geçişini 1 saatte tamamladı.

08.12.2019 12:15 - Son Güncelleme: 08.12.2019 12:15
300 metrelik dev gemi İstanbul Boğazı'ndan geçti

Dünyanın en büyük kargo gemilerinden olan Liberya Bandralı "CMA CGM Congo" adlı gemi İstanbul Boğazı'ndan geçti. Dev görüntüsüyle eşsiz bir manzara oluşturan ve neredeyse boğazı kaplayan 48 metre genişliğindeki gemi, geçişini 1 saatte tamamlayarak Karadeniz'e açıldı.

300 metrelik dev gemi İstanbul Boğazı'ndan geçti

Dünyanın en büyük kargo gemilerinden olan Liberya bayraklı "CMA CGM Congo" adlı gemi Ambarlı Limanı'nda işlemlerini tamamlamasının ardından Romanya'nın Köstence Limanına gitmek üzere İstanbul Boğazına girdi.

300 metrelik dev gemi İstanbul Boğazı'ndan geçti

300 metre uzunluğunda olan ve neredeyse boğazı kaplayan 48 metre genişliğindeki geminin geçişine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı 1 römorkör eşlik etti.

300 metrelik dev gemi İstanbul Boğazı'ndan geçti

Yaklaşık 1 saatte geçişini tamamlayan gemi Karadeniz'e doğru açıldı. Kargo gemisi boğazdan geçişi sırasında görsel bir şölen oluşturdu. Konteyner taşıyan dev geminin geçişi sırasında sahilde bulunan bazı vatandaşlar gemiyi cep telefonları ile görüntüledi.

300 metrelik dev gemi İstanbul Boğazı'ndan geçti
300 metrelik dev gemi İstanbul Boğazı'ndan geçti
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