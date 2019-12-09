10 Aralık Salı yarın okullar tatil mi? Hangi illere kar yağacak? Meteoroloji'den son dakika kar yağışı uyarısı!
Meteoroloji'den son dakika kar yağışı uyarısı! Meteoroloji'nin verilerine göre; Batı Karadeniz ile Kocaeli, Sakarya, Bilecik, İstanbul'un kuzey ve doğu kesimleri, İzmir, Balıkesir, Çankırı, Samsun, Hatay, Osmaniye, Gaziantep, Kilis, Siirt, Şırnak, Van, Hakkari ve Şanlıurfa'nın güney kesimlerinde yağış bekleniyor. Yer yüzünden buharlaşan su buharları, atmosferin üst seviyelerinde, ani bir soğuk hava bölgesine rastladıklarında, su damlası formuna dönüşemeden donarlar. Genellikle alçak basınç sistemindeki nem yüklü bulutlar, kar yağışına sebep olurlar. 10 Aralık Salı yarın okullar tatil mi? İşte il il hava durumu
Meteoroloji'den son dakika kar yağışı uyarısı! Meteoroloji'den gelen verilere göre 9 Aralık'ta başta İstanbul olmak üzere birçok ilde yağış beklenirken ilerleyen günlerde bu yağışların Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kara dönüşeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji'nin verilerine göre; Batı Karadeniz ile Kocaeli, Sakarya, Bilecik, İstanbul'un kuzey ve doğu kesimleri, İzmir, Balıkesir, Çankırı, Samsun, Hatay, Osmaniye, Gaziantep, Kilis, Siirt, Şırnak, Van, Hakkari ve Şanlıurfa'nın güney kesimlerinde yağış bekleniyor. Peki 9 Aralık Pazartesi yarın okullar tatil mi? İşte il il hava durumu
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