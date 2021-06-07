300 bin solucanla başladı 1 milyona çıkardı! Kadın girişimci gübre üretiminden aylık 2 bin lira kazanıyor
Hatay Reyhanlı'da yaşayan ziraat mühendisi Kübra Güler, son yıllarda oldukça popüler olan solucan gübresi üretimine başladı. Bu iş için evinin bodrum katını seçen Güler, 1,5 yıl önce 300 bin solucanla başladığı üretimde şimdi 1 milyon solucana sahip. Yıllık 12 ton gübre alan kadın girişimcinin aylık geliri ise 2 bin lira.
07.06.2021 13:22
- Son Güncelleme: 07.06.2021 13:22
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yaşayan ziraat mühendisi Kübra Gürler, evinin bodrumunda solucan gübresi üretimi yaparak aile ekonomisine katkı sağlıyor.
Üniversite yıllarında hayalini kurduğu gübre üretimine 1,5 yıl önce başlayan Gürler, 140 metrekarelik evinin bodrumunu üretim merkezi haline dönüştürdü.
Gürler, 300 binle başladığı solucan sayısını yaklaşık 1 milyona çıkararak yıllık 12 ton gübre alır hale geldi.
Kübra Gürler, AA muhabirine, üniversite yıllarından organik üretime ilgi duyduğunu söyledi.
Mezun olur olmaz evinin bodrumunda solucan gübresi üretimine başladığını aktaran Gürler, 1,5 yıl gibi kısa sürede işini epey ilerlettiğini kaydetti.