300 bin solucanla başladı 1 milyona çıkardı! Kadın girişimci gübre üretiminden aylık 2 bin lira kazanıyor

Hatay Reyhanlı'da yaşayan ziraat mühendisi Kübra Güler, son yıllarda oldukça popüler olan solucan gübresi üretimine başladı. Bu iş için evinin bodrum katını seçen Güler, 1,5 yıl önce 300 bin solucanla başladığı üretimde şimdi 1 milyon solucana sahip. Yıllık 12 ton gübre alan kadın girişimcinin aylık geliri ise 2 bin lira.

07.06.2021 13:22 - Son Güncelleme: 07.06.2021 13:22 BU GALERİYİ PAYLAŞ





