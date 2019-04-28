30 Nisan 2019 BİM aktüel ürünler kataloğu! BİM'den bu hafta sürpriz ürünler...

30 Nisan BİM aktüel ürünler kataloğu geçtiğimiz gün belli olmuştu. Kataloğun yayınlanmasının ardından vatandaşlar güncel kataloğu araştırmaya başladı. BİM'in bu haftaki kataloğunda gıda ürünleri dikkat çekiyor. Peki, BİM'de bu hafta hangi ürünler indirimli olarak satılacak? İşte 30 Nisan BİM aktüel ürünler kataloğu fiyat listesi...