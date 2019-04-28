30 Nisan 2019 BİM aktüel ürünler kataloğu! BİM'den bu hafta sürpriz ürünler...
BİM 30 Nisan kataloğu ile müşterilerine indirimli ürünleri sundu. Salı günü itibarıyla raflarda yerini alacak olan BİM aktüel ürünler kataloğu ürünleri gıdadan oluşuyor. BİM müşterileri için güncel kataloğu haberimizde derledik. Peki, bu hafta BİM'de hangi ürünler var? İşte 30 Nisan 2019 BİM aktüel ürünler kataloğu...
28.04.2019 10:23
- Son Güncelleme: 28.04.2019 10:23
30 Nisan BİM aktüel ürünler kataloğu geçtiğimiz gün belli olmuştu. Kataloğun yayınlanmasının ardından vatandaşlar güncel kataloğu araştırmaya başladı. BİM'in bu haftaki kataloğunda gıda ürünleri dikkat çekiyor. Peki, BİM'de bu hafta hangi ürünler indirimli olarak satılacak? İşte 30 Nisan BİM aktüel ürünler kataloğu fiyat listesi...
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