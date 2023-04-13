RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Yaşam 30 dakikada kararan gümüşlerinizi ışıl ışıl yapacak! Tek yöntemle kesin çözüm! Takılarınız ilk günkü gibi olacak!

30 dakikada kararan gümüşlerinizi ışıl ışıl yapacak! Tek yöntemle kesin çözüm! Takılarınız ilk günkü gibi olacak!

Gümüş takıların zamanla eski ve paslı göründüğünü fark etmişsinizdir. Bunun en büyük nedeni ise havadır. Kararma, gümüşün kükürt ile birleşip gümüş sülfit oluşturduğu ve yüzeyi kararttığı kimyasal bir reaksiyon olarak gelişir. Tüm bunlara rağmen kararan gümüşlerinizi eski haline döndürmek çok kolay! İşte kararan gümüşü ışıl ışıl yapacak o yöntem...

takvim.com.tr
13.04.2023 19:24 - Son Güncelleme: 13.04.2023 19:24
30 dakikada kararan gümüşlerinizi ışıl ışıl yapacak! Tek yöntemle kesin çözüm! Takılarınız ilk günkü gibi olacak!

Halihazırda evinizde bulunan malzemelerle kararan gümüşlerinizi ışıl ışıl parlatmanın çözümü!

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30 dakikada kararan gümüşlerinizi ışıl ışıl yapacak! Tek yöntemle kesin çözüm! Takılarınız ilk günkü gibi olacak!

MALZEMELER

Bir tabak veya kase

Aliminyum folyo

Kaynar su

Sirke

Her bardak su için 1 yemek kaşığı karbonat

30 dakikada kararan gümüşlerinizi ışıl ışıl yapacak! Tek yöntemle kesin çözüm! Takılarınız ilk günkü gibi olacak!

Bir tabak veya kasenin içini alüminyum folyo ile kaplayın.

30 dakikada kararan gümüşlerinizi ışıl ışıl yapacak! Tek yöntemle kesin çözüm! Takılarınız ilk günkü gibi olacak!

Suyu kaynama noktasına getirin.

30 dakikada kararan gümüşlerinizi ışıl ışıl yapacak! Tek yöntemle kesin çözüm! Takılarınız ilk günkü gibi olacak!

Eklediğiniz her su bardağı için 1 yemek kaşığı kabartma tozu ve 4-5 kaşık sirke ekleyin. Çözeltinin biraz kabarcıklanıp köpürmesini bekleyin.

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