Türkiye, bağımsızlığını kazanmanın onurunu yaşatan ve milletin bir araya gelerek yazdığı en büyük kahramanlık destanı olan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı bir kez daha büyük bir coşkuyla kutluyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da yurdun dört bir yanında düzenlenen törenler, vatandaşların katılımıyla büyük bir heyecana sahne olurken, bu coşku sosyal medya hesaplarına da yansıyor.
30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI MESAJLARI RESİMLİ 2024
"Kahraman ecdadımızı rahmetle, duayla anıyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramı'mız Kutlu Olsun."
"Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk ve Yıldırım Kemallerimize minnetle…
Zafere giden yolda dur durak bilmeden koşan kahramanlarımızın ve milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun. "
"Ulusumuzun yükselişinin taçlandırıldığı 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun! Bağımsızlık mücadelemizin kahramanları, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını saygı, minnet ve özlemle anıyoruz."
"30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyor, bu önemli günü coşkuyla paylaşıyoruz! Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm kahramanlarımızı saygıyla anıyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramımız Kutlu Olsun."
"Atatürk'ün işaret ettiği yolda, Türk milletinin bağımsızlık ve hürriyetini sonsuza dek yaşatacağımıza olan inancımız tamdır. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun