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Türkiye, bağımsızlığını kazanmanın onurunu yaşatan ve milletin bir araya gelerek yazdığı en büyük kahramanlık destanı olan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı bir kez daha büyük bir coşkuyla kutluyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da yurdun dört bir yanında düzenlenen törenler, vatandaşların katılımıyla büyük bir heyecana sahne olurken, bu coşku sosyal medya hesaplarına da yansıyor.