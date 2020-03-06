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3. Dünya Savaşı çıksa hangi ülke ne kadar asker gönderebilir?

2. Dünya Savaşı'ndan bu yana dünya üçüncü bir büyük savaşın çıkması endişesiyle yaşıyor. 3. Dünya Savaşı'nın ABD ve Rusya arasında olacağı ile ilgili tahminler yapılıyor. Dünya ülkeleri böyle bir savaşın çıkabileceği endişesiyle silahlanmaya ve savunmaya önem veriyor. Peki bugün savaş çıksa hangi ülke ne kadar asker çağırabilir? İşte dünya ülkelerinin savaş durumunda askere çağırabileceği kişi sayıları...

06.03.2020 08:44 - Son Güncelleme: 06.03.2020 08:44 BU GALERİYİ PAYLAŞ





