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3. Dünya Savaşı çıksa hangi ülke ne kadar asker gönderebilir?

2. Dünya Savaşı'ndan bu yana dünya üçüncü bir büyük savaşın çıkması endişesiyle yaşıyor. 3. Dünya Savaşı'nın ABD ve Rusya arasında olacağı ile ilgili tahminler yapılıyor. Dünya ülkeleri böyle bir savaşın çıkabileceği endişesiyle silahlanmaya ve savunmaya önem veriyor. Peki bugün savaş çıksa hangi ülke ne kadar asker çağırabilir? İşte dünya ülkelerinin savaş durumunda askere çağırabileceği kişi sayıları...

06.03.2020 08:44 - Son Güncelleme: 06.03.2020 08:44
3. Dünya Savaşı çıksa hangi ülke ne kadar asker gönderebilir?

Savaş durumunda hangi ülke kaç asker çağırabilir? İşte dünya ülkelerinin savaş durumunda askere çağırabileceği insan sayıları...

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3. Dünya Savaşı çıksa hangi ülke ne kadar asker gönderebilir?

İSRAİL

3,511,190 kişi

3. Dünya Savaşı çıksa hangi ülke ne kadar asker gönderebilir?

İSVİÇRE

3,614,595 kişi

3. Dünya Savaşı çıksa hangi ülke ne kadar asker gönderebilir?

İSVEÇ

4,062,455 kişi

3. Dünya Savaşı çıksa hangi ülke ne kadar asker gönderebilir?

BELÇİKA

4,650,921 kişi

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