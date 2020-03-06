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Yeşilçam klasiği Neşeli Günler'de dikkat çeken detay yıllar sonra ortaya çıktı! Kimse fark etmemişti

Yönetmenliğini Ertem Eğilmez'in yaptığı, oyuncu kadrosunda Münir Özkul, Adile Naşit, Ayşen Gruda, Şener Şen, Oya Aydoğan, Ahmet Sezerel ve Mürüvvet Sim'i bulunduran, Yeşilçam'ın efsane filmlerinden Neşeli Günler hakkında bu detay yıllar sonra ortaya çıktı. Şimdilerde olduğu gibi yüksek maaliyetli film çekilemediğinden, Yeşilçam'da pek çok filmde aynı kostümlerin kullanıldığı ortaya çıktı. Bunlardan en çok dikkat çekeni ise Neşeli Günler filmde oldu. İşte o filmler.

06.03.2020 09:52 - Son Güncelleme: 06.03.2020 09:58 BU GALERİYİ PAYLAŞ





