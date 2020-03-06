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Yeşilçam klasiği Neşeli Günler'de dikkat çeken detay yıllar sonra ortaya çıktı! Kimse fark etmemişti

Yönetmenliğini Ertem Eğilmez'in yaptığı, oyuncu kadrosunda Münir Özkul, Adile Naşit, Ayşen Gruda, Şener Şen, Oya Aydoğan, Ahmet Sezerel ve Mürüvvet Sim'i bulunduran, Yeşilçam'ın efsane filmlerinden Neşeli Günler hakkında bu detay yıllar sonra ortaya çıktı. Şimdilerde olduğu gibi yüksek maaliyetli film çekilemediğinden, Yeşilçam'da pek çok filmde aynı kostümlerin kullanıldığı ortaya çıktı. Bunlardan en çok dikkat çekeni ise Neşeli Günler filmde oldu. İşte o filmler.

06.03.2020 09:52 - Son Güncelleme: 06.03.2020 09:58
Yeşilçam klasiği Neşeli Günler'de dikkat çeken detay yıllar sonra ortaya çıktı! Kimse fark etmemişti

Maddi imkansızlıklar içerisinde çekilen Yeşilçam filmlerindeki hatalar, inanılmaz detaylar yıllar sonra ortaya çıkıyor. Meğer Yeşilçam filmlerinde kostüm maliyetleri nedeniyle birçok filmde aynı kıyafetlerin kullanılıyormuş.

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Yeşilçam klasiği Neşeli Günler'de dikkat çeken detay yıllar sonra ortaya çıktı! Kimse fark etmemişti

1975 - Ah Nerede
1975 - Şafakta Buluşalım

Yeşilçam klasiği Neşeli Günler'de dikkat çeken detay yıllar sonra ortaya çıktı! Kimse fark etmemişti

1974 – Yüz Lira ile Evlenilmez
1974 - Reisin Kızı
1974 – Yaz Bekarı
1975 – Ah Nerede

Yeşilçam klasiği Neşeli Günler'de dikkat çeken detay yıllar sonra ortaya çıktı! Kimse fark etmemişti

1976 - Ne Umduk Ne Bulduk
1977- Bizim Kız

Yeşilçam klasiği Neşeli Günler'de dikkat çeken detay yıllar sonra ortaya çıktı! Kimse fark etmemişti

1974 - Yüz Lira ile Evlenilmez
1975 - Şafakta Buluşalım

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