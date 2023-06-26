Vav TV İzle
Haberler Yaşam "2983'ten geldim" dedi Titanic enkazına giden denizaltıyı bildi! "Herkesi uyarıyorum 2023'te..." Kehanetlerini bir bir dizdi

"2983'ten geldim" dedi Titanic enkazına giden denizaltıyı bildi! "Herkesi uyarıyorum 2023'te..." Kehanetlerini bir bir dizdi

Sosyal medya her geçen gün yeni bir zaman yolcusu çıkıyor... Onlara bir yenisi daha ekledin 2609 yılından geldiğini iddia eden, Tiktok'ta Beyond Time Travler adıyla yayınlar yapan bir kullanıcı geleceğe dair kehanetlerini bir bir sıraladı. Hatta kehanetlerinden birinin geçtiğimiz günlere damgasını vuran, Titanic enkazını görmeye giden ancak patlayan ve 5 kişinin yaşamını yitirdiği denizaltı olduğu iddia edildi. İşte haberin detayları...

26.06.2023 16:51 - Son Güncelleme: 26.06.2023 16:51
2983’ten geldim dedi Titanic enkazına giden denizaltıyı bildi! Herkesi uyarıyorum 2023’te... Kehanetlerini bir bir dizdi

Geleceğin bizim için ne getireceğini bilmek heyecan verici ancak mümkün değil. Fakat sosyal medyada kendilerinin zaman yolcusu olduğunu iddia eden bazı kullanıcılar kehanetlerini bir bir sıralıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
2983’ten geldim dedi Titanic enkazına giden denizaltıyı bildi! Herkesi uyarıyorum 2023’te... Kehanetlerini bir bir dizdi

TikTok'ta videolar paylaşan @beyondtimetraveller olarak bilinen bir zaman gezgini, Dünya'nın 2023'te çarpıcı olaylara tanık olacağını söyledi.

2983’ten geldim dedi Titanic enkazına giden denizaltıyı bildi! Herkesi uyarıyorum 2023’te... Kehanetlerini bir bir dizdi

Hatta gezegenin uzaylılarla da buluşacağını ima ediyor.

2983’ten geldim dedi Titanic enkazına giden denizaltıyı bildi! Herkesi uyarıyorum 2023’te... Kehanetlerini bir bir dizdi

2869'dan geldiğinş iddia eden zaman yolcusunun öne sürdüğü iddialardan biri de, 2023 yılında dünyanın en büyük Mavi Balinasından daha büyük bir canlının keşfedileceği. Bu tarih 26 Haziran 2023.

2983’ten geldim dedi Titanic enkazına giden denizaltıyı bildi! Herkesi uyarıyorum 2023’te... Kehanetlerini bir bir dizdi

Ancak bu kehaneti sosyal medya kullanıcıları tarafından Titanic enkazını armaay giden ancak bir patlama sonucu parçalara ayrılan 'Titan' adlı denizaltı olarak yorumlandı. Zaman yolcusu kehanetinde şu ifadeleri kullanıyor:

SON DAKİKA