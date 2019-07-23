26 Temmuz BİM kataloğunda şok indirimler! BİM aktüel ürünler kataloğu ile cuma günü neler var?
26 Temmuz BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Birçok ürüne bu katalogda yer veren BİM'de sürprizler bitmiyor. Televizyondan cep telefonuna, parti gözlüğünden dedektif oyununa, bisikletten züccaciye ürünlerine kadar çeşit çeşit ürünler bu katalogda. Peki, BİM'de cuma günü indirimleri neler? BİM müşterilerini neler bekliyor? İşte 26 Temmuz BİM aktüel ürünler kataloğu...
23.07.2019 17:33
- Son Güncelleme: 23.07.2019 17:33
BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Cuma günü indirimlerini merak eden BİM müşterileri için güncel kataloğu haberimizde derledik. Tekstil, züccaciye, elektornik ve teknoloji ürünlerinin yer aldığı sürpriz ürünlü BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var? İşte 26 Temmuz BİM aktüel ürünler kataloğu fiyat listesi...
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