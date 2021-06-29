23 asker elleriyle 138 ton taş toplayarak şehit arkadaşları için 1107 metrekarelik Türk bayrağı yaptı
Sivas İmranlı'da 2 bin 190 rakımlı Kızıldağ Jandarma Karakol Komutanlığı'nda görevli 23 asker elleriyle topldıkları 138 ton taş ile bölgedeki hakim tepeye Türk bayrağı yaptı. Günde 8 saat çalışarak 32 günde tamamlanan 1107 metrekarelik Türk bayrağı şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş İsmail Çınar ile şehit Jandarma Komando Çavuş Emrah Eker anısına yapıldı.
İmranlı ilçesine 30 kilometre uzaklıktaki Kızıldağ Jandarma Karakol Komutanlığı'nda görevli askerler şehitleri unutmadı. Askerler, 2011 yılında, Kızıldağ Jandarma Karakol Komutanlığı'nda kazada şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş İsmail Çınar ile yine aynı karakoldan geçici görevlendirme ile gittiği Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Komando Çavuş Emrah Eker anısına bölgede hakim tepeye taşlarla Türk bayrağı yapmaya karar verdi.