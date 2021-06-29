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23 asker elleriyle 138 ton taş toplayarak şehit arkadaşları için 1107 metrekarelik Türk bayrağı yaptı

Sivas İmranlı'da 2 bin 190 rakımlı Kızıldağ Jandarma Karakol Komutanlığı'nda görevli 23 asker elleriyle topldıkları 138 ton taş ile bölgedeki hakim tepeye Türk bayrağı yaptı. Günde 8 saat çalışarak 32 günde tamamlanan 1107 metrekarelik Türk bayrağı şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş İsmail Çınar ile şehit Jandarma Komando Çavuş Emrah Eker anısına yapıldı.

29.06.2021 11:10 - Son Güncelleme: 29.06.2021 11:10
23 asker elleriyle 138 ton taş toplayarak şehit arkadaşları için 1107 metrekarelik Türk bayrağı yaptı

Sivas'ın İmranlı ilçesinde 2190 rakımdaki Kızıldağ Jandarma Karakol Komutanlığı'nda görevli 23 asker, elleriyle topladıkları 138 ton taş ile aynı karakolda görevliyken şehit olan 2 askerin anısına bölgedeki hakim tepeye Türk bayrağı yaptı.

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23 asker elleriyle 138 ton taş toplayarak şehit arkadaşları için 1107 metrekarelik Türk bayrağı yaptı

İmranlı ilçesine 30 kilometre uzaklıktaki Kızıldağ Jandarma Karakol Komutanlığı'nda görevli askerler şehitleri unutmadı. Askerler, 2011 yılında, Kızıldağ Jandarma Karakol Komutanlığı'nda kazada şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş İsmail Çınar ile yine aynı karakoldan geçici görevlendirme ile gittiği Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Komando Çavuş Emrah Eker anısına bölgede hakim tepeye taşlarla Türk bayrağı yapmaya karar verdi.

23 asker elleriyle 138 ton taş toplayarak şehit arkadaşları için 1107 metrekarelik Türk bayrağı yaptı

19 Mayıs'ta işe koyulan askerler, elleriyle tek tek topladıkları taşlarla bayrağı yapmaya başladı. Günde 8 saat çalışan jandarma personeli, 32 günde 138 ton taş ile 1107 metrekarelik Türk bayrağını tamamladı. Ekiplerin yamaca yaptığı bayrak dron ile de görüntülendi.

23 asker elleriyle 138 ton taş toplayarak şehit arkadaşları için 1107 metrekarelik Türk bayrağı yaptı

'KIZILDAĞ'A TÜRK BAYRAĞI İMZASI'
Sivas Valisi Salih Ayhan, jandarma personeli ile gurur duyduğunu belirterek, "Bu toprakların ebedi ve ezeli Türk toprağı olması için hep birlikte çalışıyoruz.

23 asker elleriyle 138 ton taş toplayarak şehit arkadaşları için 1107 metrekarelik Türk bayrağı yaptı

Bütün eserlerimiz bu topraklar üzerine vurulmuş bir mühürdür. Bizim varlık sebebimiz, dalgalandığı zaman huzur bulduğumuz kutsalımız olan bayrağımızı askerlerimiz ruhen içselleştirip Kızıldağ'ın gövdesine adeta bir imza gibi derç etmeleri oldukça anlamlıdır.