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Zenginler servet harcıyor ama onlar kendi yatlarını yaptı! Gördüklerinize inanamayacaksınız

Dünyanın en lüks yatlarından olan 92 metre uzunluğundaki 'Queen Miri', en pahalı kiralık yat olarak listenin zirvesine yerleşti. Söz konusu yatın haftalık kirasının 2 milyon 51 bin dolar (12 milyon 777 bin TL) olduğu belirtildi. İngiltere'de bir çift ise kendi yatlarını yapmak için kolları sıvadı. Kendilerine yat yapmak için büyük bir emek harcayan çift 14 yılın sonunda hedeflerine ulaştı. İşte kare kare lüks yatın yapım aşaması...

21.11.2019 23:27 - Son Güncelleme: 22.11.2019 00:13
Gördüklerinize inanamayacaksınız! Zenginler servet harcıyor ama onlar kendi yatlarını yaptı

İngiltere'de bir çift ise kendi yatlarını yapmak için kolları sıvadı.

Gördüklerinize inanamayacaksınız! Zenginler servet harcıyor ama onlar kendi yatlarını yaptı

Kendilerine yat yapmak için büyük bir emek harcayan çift 14 yılın sonunda hedeflerine ulaştı. İşte kare kare lüks yatın yapım aşaması...

Gördüklerinize inanamayacaksınız! Zenginler servet harcıyor ama onlar kendi yatlarını yaptı

İşte kare kare lüks yatın yapım aşaması...

Gördüklerinize inanamayacaksınız! Zenginler servet harcıyor ama onlar kendi yatlarını yaptı
Gördüklerinize inanamayacaksınız! Zenginler servet harcıyor ama onlar kendi yatlarını yaptı
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