22 Ağustos A101 aktüel kataloğunda teknoloji ürünlerinde sürpriz indirim! Perşembe indirimleri neler?

22 Ağustos Perşembe gününden itibaren A101 marketlerde satışa çıkacak olan ürünler merak konusu oldu. A101'deki perşembe satışa çıkacak olan ürünleri merak eden pek çok kişi 22 Ağustos A101 aktüel kataloğu ile ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Büyük bir merakla beklenen A101 aktüel kataloğu yayınlandı. Peki, A101'de hangi ürünler bu hafta indirime giriyor? İşte A101 aktüel kataloğunda yer alan ürünler...

21.08.2019 23:04 - Son Güncelleme: 21.08.2019 23:05 BU GALERİYİ PAYLAŞ





