21 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu: Bu haftaki sürpriz ürünler neler? Satışa çıktı...
21 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu geçtiğimiz gün yayınlanmış, indirimli ürünler listesi belli olmuştu. BİM marketler tarafından yayınlanan kılavuzda temizlik ürünlerine ağırlık verildiği görülüyor. BİM müşterileri için güncel kataloğu haberimizde derledik. Peki, BİM'de bu hafta neler var? İşte 21 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu...
21.05.2019 09:54
- Son Güncelleme: 21.05.2019 09:54
21 Mayıs BİM aktüel ürünler listesinde neler var? BİM'in bu haftaki salı günü indirimlerinde temizlik ürünleri görülüyor. Ariel 6 kg toz detercan 38,50 TL'den satılırken, birçok temizlik ürünleride indirimli olarak raflarda yerini aldı. Sizler için indirimli listeyi haberimizde derledik. Peki, bu hafta BİM'de hangi ürünler indirimli olarak satılıyor? İşte 21 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu...
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