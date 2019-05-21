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21 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu: Bu haftaki sürpriz ürünler neler? Satışa çıktı...

21 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu geçtiğimiz gün yayınlanmış, indirimli ürünler listesi belli olmuştu. BİM marketler tarafından yayınlanan kılavuzda temizlik ürünlerine ağırlık verildiği görülüyor. BİM müşterileri için güncel kataloğu haberimizde derledik. Peki, BİM'de bu hafta neler var? İşte 21 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu...

21.05.2019 09:54 - Son Güncelleme: 21.05.2019 09:54
21 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu: Bu haftaki sürpriz ürünler neler? Satışa çıktı...

21 Mayıs BİM aktüel ürünler listesinde neler var? BİM'in bu haftaki salı günü indirimlerinde temizlik ürünleri görülüyor. Ariel 6 kg toz detercan 38,50 TL'den satılırken, birçok temizlik ürünleride indirimli olarak raflarda yerini aldı. Sizler için indirimli listeyi haberimizde derledik. Peki, bu hafta BİM'de hangi ürünler indirimli olarak satılıyor? İşte 21 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu...

21 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu: Bu haftaki sürpriz ürünler neler? Satışa çıktı...

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (21 MAYIS 2019)

Toz Deterjan Ariel 6 kg

• Dağ Esintisi
• Mor Çiçekler

21 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu: Bu haftaki sürpriz ürünler neler? Satışa çıktı...

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (21 MAYIS 2019)

Konsantre Yumuşatıcı Vernel

• 120 yıkama
• Taze Gül
• 1440 mlx2

21 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu: Bu haftaki sürpriz ürünler neler? Satışa çıktı...

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (21 MAYIS 2019)

60'lı Bulaşık Makinesi Tableti Bind Activit Premium

34,90 TL

21 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu: Bu haftaki sürpriz ürünler neler? Satışa çıktı...

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (21 MAYIS 2019)

2'li Bulaşık Makinesi Temizleyici Bind Activit

4,95 TL

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