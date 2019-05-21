21 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu: Bu haftaki sürpriz ürünler neler? Satışa çıktı...

21 Mayıs BİM aktüel ürünler listesinde neler var? BİM'in bu haftaki salı günü indirimlerinde temizlik ürünleri görülüyor. Ariel 6 kg toz detercan 38,50 TL'den satılırken, birçok temizlik ürünleride indirimli olarak raflarda yerini aldı. Sizler için indirimli listeyi haberimizde derledik. Peki, bu hafta BİM'de hangi ürünler indirimli olarak satılıyor? İşte 21 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu...