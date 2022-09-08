2082'den gelen zaman yolcusu 'Kraliçe ölecek' dedi tarihi kesin bir şekilde verdi! Bu zamana kadar asla yanıltmadı eğer doğruysa...
Sosyal medyayal haşır neşirseniz daha önce kendilerini zaman yolcusu olarak adlandıran pek çok kişiye tanıklık etmişsinizdir. 2030, 2070, 3100'den geldiğini iddia edenlere her geçen gün bir yenisi daha ekleniyor. Bu kez adres TikTok. "timetraveller_2082" adlı bir Tiktok kullanıcıs zaman yolculuğu yaptığını iddia ediyor ve gelecekten kesitler paylaşıyor. Tiktok'ta 1 milyonu aşkın takipçisi bulunan kullanıcı şimdilik gizemini koruyor. Geçtiğimiz günlerde ise aynı kullanıcı, Kraliçe II. Elizabeth'in kesin öleceği tarihi vermiş, ona kimse inanmamıştı.
08.09.2022 17:06 - Son Güncelleme: 08.09.2022 17:07
Son olarak yayınladığı videoda "Gerçek zamanlı bir gezginim. 2023'te Big Ben beklenmedik bir deprem nedeniyle çöküyor. 2030'da GTA 7 çıkıyor." ifadeleri yer alırken, Elizabeth tarihi şaşkına çevirdi.