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Haberler Yaşam 2082'den gelen zaman yolcusu 'Kraliçe ölecek' dedi tarihi kesin bir şekilde verdi! Bu zamana kadar asla yanıltmadı eğer doğruysa...

2082'den gelen zaman yolcusu 'Kraliçe ölecek' dedi tarihi kesin bir şekilde verdi! Bu zamana kadar asla yanıltmadı eğer doğruysa...

Sosyal medyayal haşır neşirseniz daha önce kendilerini zaman yolcusu olarak adlandıran pek çok kişiye tanıklık etmişsinizdir. 2030, 2070, 3100'den geldiğini iddia edenlere her geçen gün bir yenisi daha ekleniyor. Bu kez adres TikTok. "timetraveller_2082" adlı bir Tiktok kullanıcıs zaman yolculuğu yaptığını iddia ediyor ve gelecekten kesitler paylaşıyor. Tiktok'ta 1 milyonu aşkın takipçisi bulunan kullanıcı şimdilik gizemini koruyor. Geçtiğimiz günlerde ise aynı kullanıcı, Kraliçe II. Elizabeth'in kesin öleceği tarihi vermiş, ona kimse inanmamıştı.

08.09.2022 17:06 - Son Güncelleme: 08.09.2022 17:07
2082’den gelen zaman yolcusu ’Kraliçe ölecek’ dedi tarihi kesin bir şekilde verdi! Bu zamana kadar asla yanıltmadı eğer doğruysa...

2082 yılından geçmişe uzandığını iddia eden 'zaman yolcusu' isminde bir TikTok kullanıcısı, Kraliçe'nin ne zaman öleceğini bildiğini iddia etmişti.

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2082’den gelen zaman yolcusu ’Kraliçe ölecek’ dedi tarihi kesin bir şekilde verdi! Bu zamana kadar asla yanıltmadı eğer doğruysa...

timetraveller_2082 kullanıcı adıyla paylaşım yapan medyum, önümüzdeki 23 yıl içinde gerçekleşeceği iddia edilen diğer olayların listesini çıkardı.

2082’den gelen zaman yolcusu ’Kraliçe ölecek’ dedi tarihi kesin bir şekilde verdi! Bu zamana kadar asla yanıltmadı eğer doğruysa...

Son olarak yayınladığı videoda "Gerçek zamanlı bir gezginim. 2023'te Big Ben beklenmedik bir deprem nedeniyle çöküyor. 2030'da GTA 7 çıkıyor." ifadeleri yer alırken, Elizabeth tarihi şaşkına çevirdi.

2082’den gelen zaman yolcusu ’Kraliçe ölecek’ dedi tarihi kesin bir şekilde verdi! Bu zamana kadar asla yanıltmadı eğer doğruysa...

10 doğru 2022 tahminine sahip Baba Vanga tarzındaki bu medyum, 'Kraliçe bu yıl ölecek' demişti. Bugün o tahmini akıllara geldi.

2082’den gelen zaman yolcusu ’Kraliçe ölecek’ dedi tarihi kesin bir şekilde verdi! Bu zamana kadar asla yanıltmadı eğer doğruysa...

"KRALİÇE ELİZABETH 4 EKİM'DE 2022'DE HAYATINI KAYBEDECEK"

2046'da Niagara Şelalesi'nde büyük bir tıkanıklık var ve su seviyeleri yükselmeye başlıyor. Dikkatli olun." ifadelerine yer veren zaman yolcusunun tahmini doğru çıkacak mı herkesçe merak konusu.

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