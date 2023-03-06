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"2082'den geldim" deyip Kraliçe Elizabeth'in ölümünü bilmişti! O zaman yolcusu bu kez net bir tarih verdi "Ne yapın edin dikkatli olun"

Sosyal medyayla haşır neşirseniz daha önce kendilerini zaman yolcusu olarak adlandıran pek çok kişiye tanıklık etmişsinizdir. 2030, 2070, 3100'den geldiğini iddia edenlere her geçen gün bir yenisi daha ekleniyor. Bu kez adres TikTok. "timetraveller_2082" adlı bir Tiktok kullanıcısı zaman yolculuğu yaptığını iddia ediyor ve gelecekten kesitler paylaşıyor. Tiktok'ta 1 milyonu aşkın takipçisi bulunan kullanıcı şimdilik gizemini koruyor. O kullanıcı, Kraliçe II. Elizabeth'in kesin öleceği tarihi vermiş, ona kimse inanmamıştı. 'Kraliçe 2022 yılında ölecek' diyen zaman kullanıcısı günün hayrete düşüren ismi.

06.03.2023 16:51 - Son Güncelleme: 06.03.2023 17:05
2082’den geldim deyip Kraliçe Elizabeth’in ölümünü bilmişti! O zaman yolcusu bu kez net bir tarih verdi Ne yapın edin dikkatli olun

2082 yılından geçmişe uzandığını iddia eden 'zaman yolcusu' isminde bir TikTok kullanıcısı, Kraliçe'nin ne zaman öleceğini bildiğini iddia etmişti.

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2082’den geldim deyip Kraliçe Elizabeth’in ölümünü bilmişti! O zaman yolcusu bu kez net bir tarih verdi Ne yapın edin dikkatli olun

Tarihi nokta atışı olarak tutmadı ancak 'Kraliçe 2022 yılında ölecek' kehaneti gerçekleşti.

2082’den geldim deyip Kraliçe Elizabeth’in ölümünü bilmişti! O zaman yolcusu bu kez net bir tarih verdi Ne yapın edin dikkatli olun

timetraveller_2082 kullanıcı adıyla paylaşım yapan medyum, önümüzdeki 23 yıl içinde gerçekleşeceği iddia edilen diğer olayların listesini çıkardı.

2082’den geldim deyip Kraliçe Elizabeth’in ölümünü bilmişti! O zaman yolcusu bu kez net bir tarih verdi Ne yapın edin dikkatli olun

10 doğru 2022 tahminine sahip Baba Vanga tarzındaki bu medyum, 'Kraliçe bu yıl ölecek' demişti. O zamanlar tarihler 2022 yılının yaz aylarını gösteriyordu.

2082’den geldim deyip Kraliçe Elizabeth’in ölümünü bilmişti! O zaman yolcusu bu kez net bir tarih verdi Ne yapın edin dikkatli olun

Son olarak yayınladığı videoda "Gerçek zamanlı bir gezginim. 2023'te Big Ben beklenmedik bir deprem nedeniyle çöküyor. 2030'da GTA 7 çıkıyor." ifadeleri yer alırken, Elizabeth tarihi şaşkına çevirdi.

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