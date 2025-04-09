2025’in en popüler diyeti: Aristo ile yaza kadar 15 kilo verin

📅 Dr. Emily Carter (Stanford Medicine, Nisan 2025) bu konuda şunları belirtiyor:

"Aristo Diyeti yüksek lifli, düşük glisemik indeksli ve işlenmemiş gıdalara dayalı bir sistem sunduğu için, metabolizmayı dengeler ve açlık krizlerini önler. Uygulayan bireylerde, haftalık 1 ila 1.5 kilo, aylık ise ortalama 2 ila 4 kilo arası sağlıklı bir kilo kaybı gözlemlenmektedir."