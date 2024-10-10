2024 vizesiz gidilecek ülkeler: Sömestr tatili için alternatif rotalar! Arnavutluk vize istiyor mu? Bilet fiyatları dipteyken...

Kış ayı ve sömestr tatilinin yaklaşmasıyla beraber yurt dışına seyahat etmek isteyen vatandaşlar şimdiden vizesiz gidilecek ülkeleri araştırmaya başladı. Araştırılan listedeki bir çok ülke sadece kimlikle 30 ila180 gün arasında vizesiz seyahat imkanı sunuyor. Uçak biletleri dip fiyatlara ulaşmışken hangi ülkelere vizesiz giriş yapılabilir? İşte 2024 yılında vizesiz gidilecek ülkeler...

Sömestr tatili için vizesiz rotalar Sonbahar ve kış tatilleri için vizesiz gidilebilecek ülkeler arasında Güney Kore, Singapur, Şili, Japonya, Sri Lanka, Tayland, Tayvan ve Vietnam gibi seçenekler mevcut. Bu rotalar hem kültürel zenginlikleri hem de doğal güzellikleriyle unutulmaz bir tatil deneyimi sunuyor.