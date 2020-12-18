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2021 yılı için tek bir kehaneti var o da korkunç! Kahin Baba Vanga'nın 2021 kehaneti ortaya çıktı... Dünya bekleyen tehlike...
2021 yılı için tek bir kehaneti var o da korkunç! Kahin Baba Vanga'nın 2021 kehaneti ortaya çıktı... Dünya bekleyen tehlike...
Gerçek adı Vangeliya Pandeva olan Baba Vanga, 31 Ocak 1911'de bugün Makedonya topraklarında bulunan Strumitza köyünde dünyaya geldi. Henüz erken yaşta yıldırım çarpması sonucu gözlerini kaybeden Baba Vanga, Orta Çağ'ın ünlü kâhini Nostradamus gibi, sonradan gerçek olan kehanetlerde bulunarak, uluslararası üne kavuştu. Tarihin en büyük kahinlerinden olan Baba Vanga, 2020'nin bitimine günler kala yeniden gündeme geldi. 2020'nin kabusu koronavirüs salgınını bilen Baba Vanga'nın 2021 için kehanetleri merak konusu oldu. Ancak koronavirüs salgını, Putin'in devlet başkanı olması, 11 Eylül ikiz kuleler saldırısı gibi pek çok güncel olayı da bilen Baba Vanga'nın 2021 yılı için sadece tek bir kehaneti ortaya çıktı. İşte dünya genelinde doğaüstü yetenekleri olduğu düşünülen kör kahin Baba Vanga kehanetleri haberimizde...
18.12.2020 15:30
- Son Güncelleme: 18.12.2020 15:30
Gerçek adı Vangeliya Pandeva olan Baba Vanga, 31 Ocak 1911'de bugün Makedonya topraklarında bulunan Strumitza köyünde dünyaya geldi.
Baba Vanga, bu tarihten sonra Orta Çağ'ın ünlü kahini Nostradamus gibi, sonradan gerçek olan kehanetlerde bulunarak, uluslararası üne kavuştu. Hayattayken kehanetleri Bulgar hükümeti tarafından kaleme alınarak saklanan Baba Vanga'nın söylediklerinin büyük bölümü doğru çıktı.
16 yaşındayken yıldırım çarpması sonucu görme yeteneğini kaybeden Baba Vanga'nın kehanetlerinin bazılarının gerçekleşmesi üzerine insanlar ünlü kahinin 2021 kehanetlerini araştırmaya başladı.
Ölmeden önce Baba Vanga ile tanışan ve ünlü kâhini ziyaret eden Bulgar sporcu ve antrenör Neshka Stefanova Robeva, Baba Vanga'nın koronavirüsü bildiğini yazdı.
Sosyal medya hesabı üzerinden duyuran 73 yaşındakİ Robeva, "Baba Vanga, onu yıllar önce ziyaret ettiğimde bana, 'Neshka, korona hepimizin üzerinde olacak' demişti. O zaman ne demek istediğini anlayamamıştım. Çünkü korona kelimesi Bulgarcada, koruma ve Rusya'nın ülke dışında hakimiyeti geliyordu.