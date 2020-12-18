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2021 yılı için tek bir kehaneti var o da korkunç! Kahin Baba Vanga'nın 2021 kehaneti ortaya çıktı... Dünya bekleyen tehlike...

Gerçek adı Vangeliya Pandeva olan Baba Vanga, 31 Ocak 1911'de bugün Makedonya topraklarında bulunan Strumitza köyünde dünyaya geldi. Henüz erken yaşta yıldırım çarpması sonucu gözlerini kaybeden Baba Vanga, Orta Çağ'ın ünlü kâhini Nostradamus gibi, sonradan gerçek olan kehanetlerde bulunarak, uluslararası üne kavuştu. Tarihin en büyük kahinlerinden olan Baba Vanga, 2020'nin bitimine günler kala yeniden gündeme geldi. 2020'nin kabusu koronavirüs salgınını bilen Baba Vanga'nın 2021 için kehanetleri merak konusu oldu. Ancak koronavirüs salgını, Putin'in devlet başkanı olması, 11 Eylül ikiz kuleler saldırısı gibi pek çok güncel olayı da bilen Baba Vanga'nın 2021 yılı için sadece tek bir kehaneti ortaya çıktı. İşte dünya genelinde doğaüstü yetenekleri olduğu düşünülen kör kahin Baba Vanga kehanetleri haberimizde...

18.12.2020 15:30 - Son Güncelleme: 18.12.2020 15:30 BU GALERİYİ PAYLAŞ





